Feijóo llevará al Congreso un Plan de Competitividad y defiende un nuevo Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que llevará al Congreso un Plan de Competitividad con medidas fiscales, energéticas y de innovación ante la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y para mejorar la posición de España en el contexto económico europeo y global. Tras subrayar que "discrepa" de los aranceles que plantea la administración de Donald Trump, ha defendido un nuevo Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos.

"La Unión Europea y Estados Unidos deben caminar hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio. Estoy absolutamente convencido. Lo defenderé en España, lo defenderé en Bruselas y trabajaré por él desde donde esté, sin complejos y sin titubeos", ha declarado Feijóo durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain).

Feijóo ha afirmado que él cree "firmemente" en el vínculo transatlántico y también en el libre comercio. "Son dos convicciones que hay que defender más que nunca en estos momentos", ha manifestado, para añadir que ese vínculo transatlántico "se fundamenta y se fortalece" en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

El jefe de la oposición ha indicado que "la mayor relación comercial bilateral del mundo no puede estropearse" sino que debe "fortalecerse", habida cuenta de que la compraventa de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea representa "casi el 30% del comercio mundial y el 43% del PIB mundial".

EXPRESA SU "DISCREPANCIA" CON LAS MEDIDAS ARANCELARIAS

Feijóo ha destacado que el comercio transatlántico supera los "1,5 billones de euros cada año" y ha añadido que, aunque "España es de los pocos países cuya balanza comercial con Estados Unidos es negativa", de hasta 10.000 millones de euros, eso no significa que haya abuso o desigualdad. "Yo no caería en el simplismo de decir que esto significa que Estados Unidos se está aprovechando de España", ha apostillado.

Una vez más, el líder del PP ha expresado su oposición al proteccionismo y ha dicho que él ha mostrado "discrepancia desde el primer día con las medidas arancelarias" promovidas por Trump. Dicho esto, ha defendido la política arancelaria anterior de EEUU, subrayando que es la que los llevó a "ejercer el liderazgo económico mundial" durante décadas.

El presidente del PP ha asegurado que Estados Unidos y España deben ser "aliados permanentes" porque no sólo les unen intereses, sino "una larga, fructífera y fecunda relación". Además, ha indicado que él forma parte de esa mayoría de españoles que siente "admiración y cercanía" hacia Estados Unidos y ha criticado "las posiciones frontalmente antiamericanas de algunas minorías radicalizadas esconden, en realidad, posiciones poco democráticas".

Dicho esto, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "una vez más va en dirección contraria al rumbo" que debería tomar España por "su excesivo acercamiento a China, su ausencia de reformas económicas y su errática política de defensa".

En este punto, ha criticado una vez más el viaje que Sánchez realizó a China hace un par de semanas y que, a su juicio, "fue un error". En su opinión "fue solo el síntoma de un error más grave", al actuar "por su cuenta" para "echarse en brazos de nuestro rival sistémico" --en plena negociación con Estados Unidos-, ignorando la estrategia común de una Europa que "debería estar más unida que nunca".

PLAN DE COMPETITIVIDAD

En su intervención, Feijóo ha avanzado que el PP llevará al Congreso el Plan de Competitividad contra la "inacción" de Sánchez, que incluirá una reforma fiscal, una política energética orientada a conseguir precios asequibles para familias e industria y un impulso a la innovación empresarial y a la formación como pilares para aumentar la productividad.

"Les anuncio que llevaremos al Congreso, para sacar de la inacción del Gobierno, un plan de competitividad que esperemos nos lo dejen discutir", ha declarado Feijóo, que ha criticado duramente la política fiscal del Ejecutivo porque, a su juicio, "empobrece a las familias hoy con impuestos y las empobrece mañana con deuda pública".

Además, el presidente del PP ha destacado que la inversión extranjera directa se ha desplomado un 43,4% respecto a 2018, algo que, en su opinión, es una señal clara de "la pérdida de credibilidad" de la economía.

DEFIENDE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Feijóo ha criticado que el Gobierno no haya presentado aún un proyecto de Presupuestos, algo que, a su juicio, "es inverosímil en una democracia ordinaria". "Nuestro amigo alemán, el canciller anterior, no aprobó el presupuesto y convocó elecciones. Eso es normal", ha indicado.

Además, ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y ha indicado que en Portugal el primer ministro tuvo "un problema" ante la "sospecha de actuaciones irregulares en su entorno familiar y convocó elecciones". "Por solo una de las situaciones en las que vive España, ya daría lugar a que cayese el Gobierno y se convocasen elecciones", ha enfatizado.

Asimismo, Feijóo ha indicado que el último informe GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, "acredita que España sigue teniendo un gravísimo problema con el Estado de Derecho".

"España hoy no puede aprobar ninguna ley en el Congreso de los Diputados si no le da el visto bueno a una persona que tiene que vivir fuera de España porque no quiere presentarse ante el Tribunal Supremo", ha declarado, en alusión al expresidente Carles Puigdemont. A su entender, es "una humillación" para España.

Tras asegurar que la política consiste en servir a la gente y al país, ha dicho que le "duele" la política actual, que "levanta muros entre compatriotas y aliados" y "deteriora las instituciones". "Cuando los españoles nos otorguen su confianza, España volverá a ser un aliado fiable, España volverá a liderar el atlantismo europeo en el que creo y España volverá a ser un país absolutamente comprometido con los valores democráticos y con las instituciones", ha finalizado.