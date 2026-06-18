Feijóo no cierra la puerta a un gobierno de coalición con Vox y enumera sus "líneas rojas" si tienen que pactar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que su objetivo es gobernar en solitario pero no ha cerrado la puerta a un gobierno de coalición con Vox al asegurar que "aceptará" lo que digan los españoles en las urnas. Tras recalcar que él no va a "demonizar" a esa formación porque "es el tercer partido de España", ha dejado claro que cualquier acuerdo no traspasará una "serie de líneas rojas".

"Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que es bueno gobernar en solitario. Ahora bien, yo voy a aceptar, cómo no, el resultado de las urnas", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha afirmado que las encuestas señalan que el PP "va a ganar" las elecciones y que Vox "va a subir". "Yo me voy a presentar a las elecciones para decirles a los españoles que les pido cuatro años de confianza. Extiéndanme cuatro años de préstamo de su confianza y yo les aseguro que dentro de cuatro años España estará mejor", ha manifestado.

EXPONE SUS "LÍNEAS ROJA" EN CASO DE TENER QUE PACTAR CON VOX

Al ser preguntado si hay que acostumbrarse a la idea de que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno y ha dicho que "cuanto más el gobierno sea más fuerte, mejor estará España". Sin embargo, ha dejado abierta la puerta a un gobierno con Vox.

"En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar", ha manifestado.

Interrogado después cuáles serán esas líneas rojas, ha empezando por "el respeto a la Constitución española. "Segundo, el respeto a la España de las autonomías. Tercero, las políticas de igualdad y las políticas de género y las políticas LGTBI. Cuarto, el equilibrio de las cuentas públicas. Quinto, la prosperidad de los españoles por encima de todo. Sexto, una política de inmigración ordenada y racional", ha enumerado.

NO VA A "DEMONIZAR" A VOX

Eso sí, el presidente del PP ha dejado claro que él no va a "demonizar a un partido que es el tercer partido de España, y que tiene el 14, el 15, el 16% de los votos". "Yo soy un demócrata", ha aseverado.

El jefe de la oposición se ha mostrado "convencido" de que habrá socialistas "que no voten a Sánchez" y que "prestarán su voto" al Partido Popular mientras que "otros se van a mantener en la abstención".

"No van a poder votar a Sánchez porque tú no puedes votar al presidente con más sospechas de corrupción de la historia democrática del país. Tú no puedes votar a una persona que si sabía sólo una parte de lo que está ocurriendo tiene que dimitir por corrupto", ha aseverado.

PREVÉ UN ACUERDO "SIMILAR" EN ANDALUCÍA AL DE OTRAS CCAA

En cuanto a Andalucía, después de que Juanma Moreno se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, Feijóo ha indicado que PP y Vox están "negociando con mucha seriedad" y ha señalado que su formación preside el Parlamento andaluz porque ganó esos comicios.

"El partido que tiene más votos es el PP y tiene el control de la Asamblea. Así que siguen negociando con una serie de contenidos que me imagino que serán similares a los que hemos negociado con anterioridad y de momento no hay más avances en la negociación", ha indicado, en alusión a los pactos que han cerrado con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.