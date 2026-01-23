Feijóo no tiene prisa en verse con Sánchez para hablar de un "futuro" acuerdo de paz en Ucrania: Hay otras "urgencias"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no ve urgente reunirse con él para hablar de un eventual y "futuro" acuerdo de paz para Ucrania. "Hay bastante más urgencias", ha apostillado, en referencia a la investigación sobre el accidente ferroviario que el pasado domingo costó la vida a 45 personas en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede nacional del partido cuando le han preguntado si se habían retomado los contactos con Moncloa para buscar una nueva fecha para el encuentro con Sánchez que se había programado para el pasado lunes, pero que se suspendió precisamente con motivo de la citada tragedia ferroviaria.

Feijóo ha explicado que desde Presidencia de Gobierno no se han vuelto a poner en contacto con el PP por esta cuestión. "Pero comprenderá que en este momento hay bastantes más urgencias que hablar de lo que puede ocurrir en un futuro cuando Ucrania y Rusia sellen un acuerdo de paz. Estamos, por tanto, a lo que estamos", ha zanjado.

En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.