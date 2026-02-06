Feijóo, "orgulloso" de Moreno ante el temporal frente a Sánchez: "Coge un helicóptero, está 20 minutos y se va"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el cierre de campaña de las elecciones autonómicas de Aragón, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Ramón Comet - Europa Press

Critica la regularización extraordinaria de migrantes y dice que Sánchez pretende "regalar papeles para conseguir papeletas"

MADRID/ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado "orgulloso de la actuación del presidente andaluz, Juanma Moreno, y de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, por dar "la cara" ante la borrasca Leonado --que ha dejado miles de desalojados en desalojados, especialmente en Andalucía-- frente al jefe del Ejecutivo, quien, según ha dicho, ha cogido un helicóptero, ha estado 20 minutos y se ha marchado.

Sánchez, después de sobrevolar en helicóptero parte de la provincia de Cádiz, se ha dirigido a los ciudadanos para pedirles "confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia, que están tomando decisiones con el objetivo de garantizar la seguridad. Además, ha pedido calma a los afectados por el temporal, que está azotando con especial virulencia a Andalucía.

En el mitin de cierre en Zaragoza de la campaña aragonesa, Feijóo ha expresado su solidaridad, su apoyo y ánimo con los afectados, refiriéndose a aquellos que han tenido "que dejar sus casas" y que han tenido que "salir de sus pueblos en Andalucía" o "en Extremadura".

A su entender, todo el pueblo "solidario" de Aragón "sabe que lo que está ocurriendo en cualquier lugar de España le ocurre a él".

"Nuestros compatriotas de todos los lugares que en este momento tienen un riesgo de inundación, vamos a estar con ellos todo el fin de semana, vamos a estar con ellos hasta que finalicen las borrascas", ha garantizado.

A renglón seguido, Feijóo ha dicho que este temporal ha servido para "aprender" que hay "dos tipos de políticos": "Los que dan la cara, los que están con los vecinos, los que buscan soluciones y aquellos que se cogen un helicóptero, están 20 minutos y se van", en alusión a la visita de Sánchez este viernes en Cádiz.

Por eso, el líder del PP ha puesto en valor la gestión de Moreno y Guardiola ante la borrasca. "Nuestro orgullo del presidente de la Junta de Andalucía y de su equipo y también de nuestra compañera de Extremadura", ha manifestado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes a este mitin de cierre en la Sala Multiusos de Zaragoza y que ha completado aforo con 1.850 personas, según fuentes del PP.

SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE "MÁS INMORAL QUE HA TENIDO ESPAÑA"

En su intervención en el cierre de campaña, Feijóo ha cargado duramente contra Sánchez, quien, a su juicio, será recordado como "el presidente más inmoral que ha tenido España", aludiendo a los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE.

"Por eso, ese voto del próximo domingo es un mensaje contra el engaño que Sánchez ha querido normalizar. Es un mensaje contra la división y el enfrentamiento que está intentando entre los compatriotas. Es un mensaje contra la discriminación y la desigualdad entre los españoles", ha proclamado.

Es más, ha acusado a Sánchez de haber "exprimido a la gente" para "después malgastar su dinero" y de ser "el presidente más caro de la historia". "Pero no solamente nos ha quitado nuestro dinero, sino que además nos ha endeudado hasta las cejas. Ha incrementado la deuda pública en más de un 40%. Ha incrementado la recaudación fiscal en más de otro 40%", ha enfatizado ante un auditorio entregado.

Asimismo, Feijóo ha criticado la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. "Ahora están en una misión, regalar papeles para conseguir papeletas. Sí, sí. Quieren regularizar a todas las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país, hayan delinquido o no, y se quieran integrar o no. Y eso no lo podemos permitir", ha afirmado, para subrayar que hay que venir a España con contrato de trabajo, "sin antecedentes penales ni policiales" e integrarse en nuestro país.