Feijóo pedirá a Sánchez votar la política de defensa y replica a Vox: "Voy por respeto a la Presidencia del Gobierno"

El líder del PP, Albero Núñez Feijóo, ha avanzado que el próximo lunes exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deberá someter a votación en el Congreso todo aquello que quiera hacer en política exterior y de defensa. Además, ha recalcado, ante las críticas de Vox por acudir a ese encuentro en Moncloa, que si el presidente del Gobierno llama hay "obligación" de acudir.

"Pero que no se equivoque nuestro amigo Abascal. Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país", ha declarado Feijóo, un día después de que Abascal le echara en cara al PP que asista a esa reunión después de convocar manifestaciones contra la "mafia" de Sánchez, algo que calificó de "contradicción insoportable".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que él va a ir a Moncloa a decir a Sánchez que "todo aquello que quiera hacer en política exterior, en política de defensa, lo tiene que llevar al Congreso de los Diputados y lo tiene que someter a votación".

ADMITE QUE SUS EXPECTATIVAS DE ACUERDO SON "NULAS O ESCASAS"

"Pero yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema", ha abundado, para insistir en que si el presidente del Gobierno te convoca, hay que acudir a esa reunión. Dicho esto, ha afeado a Vox que dedique más tiempo en criticar al PP que al Gobierno de PSOE y Sumar.

Eso sí, el presidente del PP ha admitido que no tiene "muchas expectativas" de acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", ha aseverado, para añadir que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".

