Feijóo pide aprender del "bloqueo" de Abascal en Extremadura para que no se repita en CyL: "Vox está a la deriva"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este viernes a "aprender" del "bloqueo" de Vox a la candidata 'popular' en Extremadura, María Guardiola, para no se repita en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco. Tras denunciar la "estafa" que supone la "pinza" de PSOE y Vox, ha advertido que si ese partido ha actuado así por la proximidad de las elecciones de CyL, también "estará dispuesto a bloquear" el Ejecutivo autonómico de CyL "por las elecciones de Andalucía" de esta primavera.

"Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo. Y no os olvidéis el 15 de marzo de darle rumbo a esta tierra", ha afirmado Feijóo en la clausura de un mitin en La Bañeza (León), en el que también han intervenido el alcalde de la localidad, Javier Carrera, y la candidata por León, María José Álvarez Casais.

El mismo día que Vox ha rechazado por segunda vez la investidura de Guardiola --que solo contó con el apoyo del PP--, Feijóo ha dicho que deben de "aprender realmente lo que ha pasado" y "votar en consecuencia en Castilla y León" el próximo 15 de marzo.

"ESO ES UNA ESTAFA"

"No os equivoquéis, quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León, estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía. Y por eso vamos a votar el 15 de marzo sabiendo lo que ha pasado en Extremadura", ha proclamado.

Es más, ha cargado contra Vox por votar lo mismo que el PSOE en Extremadura e impedir con su 'no' que Guardiola sea investida. "Con lo que está cayendo en España, hay que tener cuajo para bloquear una investidura del Partido Popular", ha proclamado, para añadir: "Eso, queridos amigos, es una pinza. Eso es una estafa".

