El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). E - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este jueves el debate a cuatro pidiendo a los ciudadanos "votar con memoria" en las elecciones generales y ha prometido "decencia y gestión" si llega al Palacio de la Moncloa.

En su última intervención en el debate organizado por la Academia de Televisión, Feijóo ha asegurado que el PSOE lleva toda la campaña diciendo que "viene el PP" y "ojo que viene Feijóo". A su entender, lo que buscan con esto es que "olviden sus mentiras, que traguen sus corrupciones y que renuncien a que España funcione mejor".

"Todo con tal de que el señor Sánchez no salga de la Moncloa, pero eso no es un programa de Gobierno, eso es un chantaje. Les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar", ha afirmado.

DICE QUE CUANDO HA GOBERNADO LUEGO LE "VOTABAN MÁS"

En este punto, Feijóo ha subrayado que "siempre" que ha gobernado, al final de cada legislatura le "votaban más". "Yo no vengo a garantizar milagros, lo que sí es que les garantizo a ustedes decencia y gestión", ha prometido.

Así, ha señalado que su objetivo es que "los trenes vuelvan a funcionar" y que "la vivienda pueda ser asequible", así como que "valga la pena" el esfuerzo. "El domingo voten con memoria y voten esperanza, porque el cambio es necesario para todos", ha finalizado.