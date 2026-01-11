Feijóo pide concentrar el voto en el PP y lanza un aviso a Vox: gobernar es "asumir el desgaste"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 11 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Ba - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo en Galicia concentrar el voto en el Partido Popular para que el "cambio sea potente", un mensaje con la vista puesta en las citas electorales que se esperan este año en Aragón, Castilla y León y Andalucía, como mínimo. Además, ha asegurado que gobernar es "asumir el desgaste", en alusión implícita a Vox.

"Nosotros estamos aquí para gobernar. ¿Y qué es gobernar? Es asumir el desgaste, es tomar decisiones, es presentar las cuentas y aprobarlas", ha proclamado Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP que se ha celebrado este fin de semana en A Coruña.

El mensaje de Feijóo se produce después de que varios 'barones' del PP no vean con malos ojos que Vox pueda volver a entrar en los gobiernos autonómicos porque solo así empezará su desgaste, ante el crecimiento que los de Santiago Abascal están experimentando en las encuestas.

Precisamente, Vox pedirá entrar en el Gobierno extremeño de María Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías, proporcional a su representación en las elecciones, según ha anunciado Santiago Abascal en una entrevista en OKdiario. "Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías", ha añadido.

"SOMOS EL ÚNICO PARTIDO NACIONAL QUE QUEDA EN NUESTRO PAÍS"

En su extenso discurso, de unos 45 minutos, Feijóo ha lanzando a los cargos del PP mensajes en clave electoral, teniendo en cuenta que en los próximos meses tendrán que afrontar varias citas electorales: en Aragón el 8 de febrero y después en Castilla y León y en Andalucía (previsiblemente en los meses de marzo y junio, respectivamente).

En este punto, ha llamado al voto útil al PP, "con independencia de lo que hayan podido votar en otras ocasiones" esos ciudadanos. "Esta vez se necesita concentrar el voto para que el cambio sea potente, para que el cambio tenga legitimación completa y para que podamos dar lo que los españoles merecen", ha manifestado.

Según Feijóo, España "necesita" el cambio y "la mayoría de españoles" lo reclama. "Nosotros le vamos a dar ese cambio. No tienen a otros. Están huérfanos de un proyecto común", ha dicho, para añadir que la mayoría de los españoles saben que "sólo el Partido Popular es capaz de cambiar las cosas".

Es más, ha asegurado que el PP es el "único partido nacional que queda" en España y ha subrayado que tiene "vocación de mayorías". "Somos un partido con vocación de mayorías. Somos un partido con un proyecto, un proyecto para el conjunto de España", ha apostillado.

"RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DEL PP"

Por todo ello, el jefe de la oposición ha subrayado que el Partido Popular tiene una "gran responsabilidad histórica". "España solo nos tiene a nosotros", ha avisado, para recordar a los suyos que solo se deben a "un proyecto común para todos los españoles" y que no deben "avergonzarse" de defender el interés general.

"Seguid defendiendo la España de la transición, la España constitucional, la España de la nación, la España del Estado de las autonomías. Seguir pensando que tenemos una gran responsabilidad histórica. España solo nos tiene a nosotros", ha proclamado.

Feijóo ha indicado que los españoles no tienen un presidente del Gobierno que se levante por la mañana con la prioridad de que la gente viva mejor. A su entender, los españoles sufren "las consecuencias del vacío del Gobierno" y por eso "miran con "esperanza" al PP y a su proyecto alternativo.

"El vacío de Gobierno no se llena con proclamas. Se llena con un gran proyecto. Y el gran proyecto de España está en el Partido Popular", ha manifestado el jefe de la oposición.

REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DEL PP EN ZARAGOZA

Durante su intervención, Feijóo ha avanzado que el día 18 mantendrá una reunión con los presidentes autonómicos del PP en Zaragoza para responder al modelo de financiación que han acordado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que pretende "dilapidar la igualdad entre españoles". "El separatismo exige y los españoles pagan", ha proclamado.

Según Feijóo, ese pacto supone "más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez". "Esto va de unos políticos insolidarios exprimiendo a millones de españoles para mantener sus privilegios. Y eso no es gobernar: es usar el dinero que es de todos para salvarse ellos", ha manifestado.

Finalmente, ha calificado la seguridad como una "necesidad básica" para los españoles frente a un Gobierno que "ha desprotegido a todos": a las mujeres, a las víctimas de los okupas, y a los que no tienen certezas sobre el futuro: "Un país no puede vivir permanentemente en sobresalto".