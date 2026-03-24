Feijóo pide a Sánchez recapacitar con la deflactación del IRPF en decreto anticrisis y cree que votación puede aplazarse

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez "recapacitar" con el decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Irán con el objetivo de incluir medidas como la deflatación de la tarifa del IRPF. Además, ha apuntado a que la convalidación de esa norma, prevista para este jueves en el Pleno del Congreso, puede aplazarse.

"El Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno", ha advertido Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha indicado que de las medidas que planteó su partido, el Gobierno ha "aceptado una", la relativa a rebajar el IVA de la energía, pero no ha aceptado "rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas". Además, ha criticado las alusiones en el decreto al cierre de las centrales nucleares "cuando lo que hace toda Europa es mantener las centrales nucleares e incluso hacer otras centrales con pequeños reactores".

"TIENE TIEMPO PARA RECAPACITAR"

"Por lo tanto, yo espero que el Gobierno recapacite", ha afirmado Feijóo, que ha destacado que un español "está pagando de media 3.000 euros más en el impuesto a la renta" y, por tanto, debería "actualizar" la tarifa del IRPF porque los alimentos "han subido un 42%" y la "vivienda un 53%".

Según Feijóo, el Ejecutivo tiene "tiempo para recapacitar" porque hay "un mes por delante para negociar eso", que no tiene por qué someterse a votación este jueves. "Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves", ha señalado, sin desvelar cuál será el sentido de voto del Grupo Popular en ese caso.

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