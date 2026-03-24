El Congreso hará un pleno extra el jueves para votar el decreto anticrisis, al vetar el PP meterlo en la sesión prevista

Archivo - (I-D) En primera fila, la presidenta de Congreso, Francina Armengol, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso celebrará el jueves un Pleno extra para acoger el debate de convalidación del decreto ley con medidas para paliar los efectos económicos de la crisis de la guerra en Oriente Próximo, al haberse negado el PP a modificar el orden del día de la sesión ya prevista para esa jornada, un cambio para el que se requería unanimidad.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes sendos decretos ley: el que contiene las medidas fiscales para atajar el incremento de precios provocado por la guerra en Irán y otro con medidas en materia de vivienda. Ambos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben ser convalidados por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación.

El Gobierno optó por no agotar ese periodo y pidió someter a votación el relativo a las rebajas fiscales en el primer Pleno del Congreso posible, que es el de esta semana. Pero el orden del día de esa sesión ya estaba aprobado por la Junta de Portavoces y para modificarlo se necesita el concurso de todos los grupos parlamentarios.

La Junta de Portavoces se ha reunido este martes para tratar el asunto y se ha topado con el veto del PP a la modificación del orden del día. Así las cosas, fuentes parlamentarias han informado de que el jueves, una vez termine la sesión plenaria que arranca este martes, se convocará un nuevo Pleno para acoger el debate de convalidación del citado decreto ley.

El otro decreto ley aprobado el pasado viernes, con medidas de vivienda, todavía no tiene fecha para su convalidación, que se prevé para alguno de las sesiones plenarias que tendrán lugar tras la Semana Santa en el mes de abril.