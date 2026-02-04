Feijóo pide unir el voto de centroderecha en el PP ante el crecimiento de Vox: "El desahogo tiene que ser útil"

PARTIDO POPULAR

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere un Aragón "dócil" y ha resaltado que su objetivo es "fortalecer a Vox para debilitar la Presidencia de la comunidad". Dicho esto, y ante el crecimiento del partido de Santiago Abascal que pronostican las encuestas, ha llamado a unir el voto de centroderecha en el PP y ha subrayado que sólo apostando por 'popular' Jorge Azcón se pueden "cambiar las cosas durante cuatro años".

"El desahogo tiene que ser útil. Y aquí, el personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón. Dejaros de bromas. Es él, no hay otro. Votad por Jorge Azcón y no os vais a arrepentir", ha proclamado Feijóo en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca junto al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna.

Feijóo ha asegurado que la gente le dice por la calle que está "cabreada", "enfadada", "frustrada" y que "tiene ansiedad", pero ha pedido una reflexión: "El enfado no soluciona el problema, el problema se soluciona votando, teniendo mayorías y gobiernos sólidos", ha dicho, para pedir votar uniendo el voto en el PP.

Según el líder del PP, "hay dos maneras de desahogarse", una que "dura cinco minutos y deja todo como estaba"; y otra que "cambia las cosas durante cuatro años" y elige un Gobierno que "permita la estabilidad política durante los próximos años".

"Por tanto, el enfado no lo utilicéis con el voto. No votéis enfadados. Votad optimistas, votad esperanzados. No penséis que si pego un puñetazo en la mesa y echo un voto en la urna me va a resolver el problema. El problema va a durar cuatro años más", ha avisado.

AUSENCIA EN CAMPAÑA DE ZAPATERO: "BAMBI HA MUERTO"

Feijóo ha recalcado que a Sánchez se le ha visto "poco por Aragón" y lo ha achacado a que tenía que acudir a "pedir perdón". También ha criticado la ausencia de ministros y de presidentes autonómicos del PSOE y ha dicho que se debe a que "nadie quiere hacerse una foto con la candidata que va a obtener el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Aragón".

De la misma manera, ha destacado que "nadie" ha visto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña aragonesa. "¿Pero dónde está este señor que daba lecciones de honradez, que daba lecciones de limpieza, que parecía Bambi? Señoras y señores, Bambi ha muerto", ha exclamado, ante un auditorio entregado formado por mil personas, según fuentes del PP.

AZCÓN: "SI VOX TIENE UN BUEN RESULTADO, SÁNCHEZ VA A ESTAR FELIZ"

Previamente, Azcón ha afirmado que el domingo el PSOE va a tener un "batacazo electoral como no se recuerda en Aragón" y ha añadido que la "mejor expectativa" de la formación de Pilar Alegría es que "a Vox le vaya bien". "Lo único que piensa que le va a consolar al PSOE es que Vox tenga un buen resultado. Y por eso se están retroalimentando y hay una pinza entre Vox y el PSOE", ha apostillado.

Azcón ha señalado que a Sánchez "lo único que le va a doler políticamente es que el próximo domingo el PP tenga el mejor resultado posible". Dicho esto, ha animado a los militantes del PP al "sprint" final porque si al PP le va bien el día 8 de febrero, "los días a Sánchez se le acaban en Moncloa".

En este sentido, ha subrayado que los ciudadanos que el domingo vayan a votar y estén "enfadados" y "cabreados" con Pedro Sánchez tienen que saber "qué es lo que de verdad va a cabrear" al presidente del Gobierno. "Si Vox tiene un buen resultado, Pedro Sánchez va a estar feliz porque es lo único que quiere, seguir polarizando, seguir dividiendo, seguir levantando un muro", ha proclamado.

