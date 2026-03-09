Feijóo pide el voto a los socialistas de CyL que quieren que "el dinero quede en los bolsillos de sus familias"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 28 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

Acusa a Vox de "estafar a sus votantes dando alegría al sanchismo" y ve en Mañueco el "antídoto" al "bloqueo" de los de Abascal

RIAZA/MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, porque representa el "antídoto contra el bloqueo" de Vox, una formación que, según ha dicho, "estafa a sus votantes dando alegría al sanchismo". Además, y a seis días de la cita con las urnas, se ha dirigido a los votantes socialistas para que apoyen al PP el próximo 15 de marzo si quieren que "el dinero se quede en los bolsillos de sus familias".

"Vamos a votar y le vamos a decir a los del Partido Socialista, que no son sanchistas, que la única forma de que se vaya Sánchez es de votar al PP. Y le haremos un favor a esos", ha proclamado Feijóo en un mitin en Riaza (Segovia) junto a Francisco Vázquez Requero, candidato del PP por Segovia a las Cortes de Castilla y León; la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz Jerónimo; y el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo Hernández.

Tras afirmar que Pedro Sánchez lo que quiere es "coger el dinero de la gente y ponerlo en el bolsillo de los independentistas", ha señalado que desde que Sánchez es presidente la cesta de la compra ha subido un 40% en los últimos siete años, y el precio de la vivienda un 53%. También ha cargado duramente contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que, según ha dicho, "parece que empiezan a gustarle los negocios".

Dicho esto, y a seis días de las elecciones en CyL, Feijóo se ha dirigido expresamente a electores socialistas. "Yo les pediría a las gentes del PSOE, que votaron al PSOE en los últimos tiempos, que esta vez, si lo que quieren es que el dinero le quede en el bolsillo de sus familias, que voten a Mañueco y les quedará en el bolsillo de sus familias", ha manifestado.

"NADIE PUEDE ENTENDER QUE VOX SEA ÚTIL A LA IZQUIERDA"

Además, después de que Vox rechazara en segunda votación la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, Feijóo ha cargado duramente contra la formación de Santiago Abascal y ha pronosticado que volverá a repetir su "bloqueo" con Mañueco.

"Quien bloquea a Extremadura porque hay elecciones en Castilla y León, probablemente bloquee el gobierno de Castilla y León porque las siguientes serán las elecciones de Andalucía", ha pronosticado el presidente del PP.

En este punto, ha afirmado que "nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda". "Nadie puede entender que Vox sea útil a Pedro Sánchez. Nadie puede entender que Vox haya votado en Extremadura con el Partido Socialista y con Podemos. Nadie puede entender, por tanto, que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo", ha aseverado, para señalar que votar a Mañueco es el "antídoto contra el bloqueo".

