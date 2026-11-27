El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (c), a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España - Alberto Ortega - Europa Press
TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido preguntado al salir del debate a cuatro por el comentario de "calladita" que ha lanzado a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau", y ha pedido disculpas, al mismo tiempo que ha querido zanjar el "teatrillo".
"Mire, si he molestado a alguien, por supuesto, lo retiro. Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", ha comentado a los periodistas al abandonar la Academia de Televisión.
A su salida, Colau ha querido dejar claro que ni ella ni el resto de mujeres se van a "callar" frente a los "asesinatos" ni se van a "conformar". "No nos vamos a quedar calladitas", ha insistido, en alusión al comentario de Feijóo.
Sin embargo, preguntada sobre cómo había interpretado esas palabras del líder del PP, Colau ha evitado ir más allá de lo dicho. "Yo creo que ya está", ha zanjado.