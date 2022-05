Feijóo (PP) tratará de "volver a atraer" a votantes de Vox para ser alternativa y gobernar

Acusa al Gobierno de Sánchez de ejercer una "política ilusoria" y de equivocarse de aliados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que tratará de "volver a atraer" a cerca de un 17% de los votantes de Vox para que apoyen al Partido Popular y se articule como una alternativa para gobernar en España.

"Cuanto más dividido esté el centro derecha, habrá más gobierno como el actual. Cuanto más se una, más posibilidades tenemos de cambiar el gobierno", ha avisado en la XXXVII Reunión del Círculo de Economía, que tiene lugar desde el miércoles en el Hotel W Barcelona.

Junto al presidente de la entidad, Javier Faus, Feijóo ha asegurado que su objetivo "no es hacer oposición, porque sobra gente que hace oposición", sino que es presentar una alternativa, y ha dicho que tanto él como Vox siempre están hablando del PP: él, para defenderlo, y Vox, para criticarlo.

El jefe de la oposición hga remarcado que PP y Vox mantienen tres diferencias: el PP es un partido europeísta, autonomista y de gestores, según él, mientras que Vox "no lo tiene claro en sus políticas europeas, no cree en el Título Octavo de la Constitución, y no ha gestionado nunca nada".

APELA A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA

Feijóo ha sostenido que lo ocurrido los últimos días --con el caso Pegasus y el rechazo de ERC al decreto anticrisis del Gobierno-- es la "antipolítica" y ha resaltado la necesidad de ganar estabilidad política, sin la que cree que no puede haber estabilidad económica.

"Hay partidos, e incluso gobiernos, como el que ahora nos dirige, que suelen considerar la economía como un engorro, como poderes ocultos para impedir la realización de sus aventuras", y ha dicho que algunos quieren recrear un paraíso terrenal, pero que se deben administrar tanto momentos de bonanza como de amenazas económicas.

Considera que "la economía y la política tienen que ir de la mano porque, sin la economía, reinaría el caos", y ha sostenido que España sufre en este momento tanto de inestabilidad económica como de inestabilidad política.

Cree que la política española acumula años de conflicto, y ha destacado "el hecho de que las tensiones partidistas se perciban ahora en el seno del actual Gobierno", en el que ha asegurado textualmente que existe una división interna lamentable que da la espalda a los consensos.

"Vengo a reclamar, a defender y a ofrecer estabilidad. Ese deseo de estabilidad es cada vez más clave en la mayoría de españoles. Es mi proyecto político para esa mayoría", ha proclamado Feijóo, que ha insistido en que algunas formaciones políticas consideran la convulsión como una situación permanente que les permite ocultar sus carencias.

MÁS ACUERDOS PSOE-PP

Según él, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace una "política ilusoria" y ve las cosas con irrealidad, y lo ha acusado de equivocarse de aliados, ya que cree que PP y PSOE deberían de llegar a más acuerdos.

"Nos hubiese gustado que los dos principales partidos políticos nos hubiésemos puesto de acuerdo para acordar soluciones conjuntas para sacar nuestro país de la crisis. No ha sido posible. No por nosotros, les aseguro que lo hemos intentando y lo vamos a seguir intentando", ha asegurado, y ha defendido la necesidad de ser capaces de remediar los desencuentros entre estos partidos.

EXPLICA SU PLAN ECONÓMICO A LOS EMPRESARIOS

Feijóo ha expuesto ante empresarios catalanes su plan económico, que incluye una reforma fiscal para que "una parte del incremento de los ingresos provocado por el aumento de los precios se retorne a las familias que lo han pagado", así como rebajar el IVA de la energía eléctrica y el gas.

También se ha mostrado partidario de actuar sobre el impuesto de sociedades, y de rediseñar la ejecución de los fondos europeos para que un 7% de estos fondos se destine a un paquete fiscal y pueda ser gestionado por las empresas.

Otro de los ejes principales de este plan son las reformas fiscales que ve urgentes para reactivar la economía española, que pasan por la simplificación administrativa, la agilización de procedimientos y por un "cambio de cultura de la administración en un mundo digital".



