Feijóo prefiere elecciones antes que el "Gobierno de la mentira" de Sánchez pero cree que ya hay "un pacto cerrado"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que prefiere una repetición de las elecciones generales en enero antes que el "Gobierno de la mentira" que augura que encabezará Pedro Sánchez, al que ha señalado como "actor de reparto" del expresidente catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, pese al "teatrillo" de algunos grupos parlamentarios, considera que ya hay un "pacto cerrado" del PSOE con grupos como Sumar o ERC para conformar una "mayoría negativa" a la alternativa que representa el PP.

"Yo creo que hay un pacto cerrado con varios. Por eso me molesta que no se tomen en serio las instituciones, ni siquiera la Jefatura del Estado. Me molesta especialmente que el grupo Sumar vaya a hacer un teatrillo a la sede de la Jefatura del Estado. Creo que ERC tiene un pacto claramente con el señor Sánchez", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso tras su reunión con el Rey en el Palacio de la Zarzuela tras la segunda ronda de consultas para la investidura.

Es más, Feijóo se ha mostrado convencido de que en ese pacto de investidura formaciones como Bildu pueden "regalar" los votos a Pedro Sánchez, igual que el BNG. "Por lo tanto, volvemos a la casilla de saluda, después de la intervención del señor Puigdemont en Bruselas", ha apostillado.

El líder del PP ha subrayado que la llave la tienen los indepedentistas catalanes, "muy especialmente el señor Puigdemont", quien es, a su juicio, el que puede decidir si hay o no repetición de las elecciones.

"El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Veremos cuál es el nivel que le otorga al actor de reparto. Puede darle un óscar al mejor actor o puede darle un óscar al actor secundario o simplemente no tener ninguna nominación, pero no sé cómo va a acabar el festival", ha exclamado con ironía.

"MÁS DIGNO PARA ESTA VIEJA NACIÓN UNAS ELECCIONES"

En una comparecencia antes de conocer la decisión del Rey de proponer a Sánchez como candidato a una investidura, Feijóo ha avanzado que había trasladado al jefe del Estado que su partido respetaría la decisión que adoptase sobre sucesivas candidaturas. Eso sí, ha afirmado que prefiere nuevas elecciones a que se reedite el "Gobierno la mentira".

"Entre el Gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones, pero eso no va a depender de lo que yo quiera, sino de lo que decida el señor Puigdemont", ha abundado.

Tras esa reunión con el Rey --que se ha prolongado más de una hora en el marco de una conversación "franca, larga y fructífera"--, el presidente del PP ha señalado que en las próximas semanas les esperan "oscuras negociaciones", "una teatralización de la política" y "muchas mentiras".

Así, ha indicado que a partir de ahora se va a hablar "más de sillones" que de los problemas de los ciudadanos y se va a hablar "más de cesiones" que de reformas necesarias para los ciudadanos. Según ha dicho, no habrá institución del Estado "susceptible de no ser subastada".

En este punto, Feijóo ha insistido en que, a partir de ahora, Sánchez y sus socios "mentirán" para escenificar un acuerdo final que "prácticamente está cerrado a esta hora". "Los ciudadanos ya estamos hartos de mentiras", ha aseverado.

"UNA MAYORÍA NEGATIVA" AL PP

Tras señalar que hay un "enorme deterioro" de las instituciones en España, ha echado en cara a Pedro Sánchez que le descalificara a él cuando contaba con 172 apoyos cuando ahora el jefe del Ejecutivo en funciones tiene "menos apoyos" que hace un mes. "Si ese candidato fuese yo, le hubiera pedido al jefe del Estado más tiempo para llevarle por lo menos un mínimo de dignidad a su despacho", ha enfatizado.

Además, Feijóo ha criticado que los apoyos de Sánchez se sustenten en quienes "no aceptan la legitimidad de la Monarquía Constitucional, ni la Constitución, ni las reglas de juego". A su entender, los socios del jefe del Ejecutivo en funciones tienen "principios diametralmente opuestos" y solo les une ser "una mayoría negativa a la Constitución, al Estado de Derecho y a los intereses generales de los españoles".

Feijóo ha resaltado que se trata de una "mayoría negativa" frente a la alternativa que "ganó las elecciones" generales. "Hay una coalición de intereses o una mayoría negativa que parece ser que es la única alternativa que se puede armar", ha reiterado.

Dicho esto, ha recordado que en su debate de investidura solo le faltaron "tres síes" --dando por válido el voto del diputado de Junts-- para conseguir la confianza de la Cámara. En su opinión, él ha conseguido "mantener la dignidad de la nación" y su compromiso de "no ser presidente a cualquier precio".

"TODOS LOS RECURSOS PARA DEFENDER LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS"

A partir de ahora, al ser preguntado cómo será su labor de oposición, Feijóo ha citado actuaciones como la moción que el PP he llevado al Pleno del Senado para forzar al PSOE a pronunciarse sobre la amnistía.

"Por lo tanto, vamos a poner todos nuestros recursos a disposición de la igualdad de los ciudadanos. Todos los recursos, toda nuestra fuerza institucional y toda la legitimidad democrática de haber ganado en las urnas para defender lo que hemos defendido durante la investidura: la mayoría social, la igualdad de todos los ciudadanos y los intereses generales de nuestro país", ha concluido.