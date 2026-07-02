Feijóo pregunta cuánto necesita Zapatero para "acreditar el origen de sus joyas" y cuánto Hacienda para actuar

1101156.1.260.149.20260702171100 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el encuentro 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea', en el marco de los cursos de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 2 de julio de 2026, en Santander, C - Juanma Serrano - Europa Press

Dice que Sánchez apoya al expresidente porque "se apoya a sí mismo" y ahí enmarca que haya ido "mas veces a China que a Paiporta"

MADRID/SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este jueves al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuánto tiempo necesita para "acreditar el origen" de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, al tiempo que ha conminado a Hacienda a actuar en este caso.

"¿Cuánto tiempo necesita el señor Zapatero para acreditar el origen de sus joyas? Ha finalizado ya el plazo para ello. ¿Cuánto tiempo necesita Hacienda para actuar en consecuencia?", ha preguntado Feijóo durante su participación en los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Precisamente, este jueves se ha conocido que la Agencia Tributaria ha acordado personarse en la pieza del 'caso Plus Ultra' sobre las joyas de Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, le ofreciera formar parte al considerarla "potencial perjudicada".

El jefe de la oposición ha cargado contra Zapatero subrayando que "parecía el Gandhi español" y "la joya de la corona del sanchismo" pero ahora está "acusado de seis delitos, entre ellos tráfico de influencias nacional e internacional".

Además, ha criticado que Hacienda no actúe con la misma diligencia con Zapatero que con un autónomo por ejemplo. "¿Esto se lo perdonaría a un autónomo o a un contribuyente que hace dos días finalizó el plazo de declaración de la renta?", ha interpelado.

También ha puesto el foco en la renuncia de la directora de la AEAT, Soledad Fernández, en plena crisis por el 'caso Plus Ultra'. "¿Estas dimisiones de la Agencia Tributaria a qué se deben? ¿Son dimisiones o son cambios de destino?", ha preguntado.

Feijóo ha afirmado que Sánchez apoya a Zapatero porque "se apoya a sí mismo". "No tengo ninguna duda", ha exclamado, para pedir fijarse en la "trazabilidad" de por qué el presidente del Gobierno "ha ido más veces a China que a Paiporta".

VE "CORRUPCIÓN SISTÉMICA"

Feijóo ha criticado que la estrategia del PSOE y del Gobierno ante su "corrupción sistémica" es trasladar a la opinión pública que "esto es un tema de los jueces contra el Gobierno", "lo que ellos llaman 'fachas con toga'".

Tras subrayar que el PSOE ya tiene "el mismo número de diputados que imputados", ha aludido a cómo los presidentes o primeros ministros de Francia, Portugal o Reino Unido han convocado elecciones o dimitido por casos menores que los que afectan al PSOE de Sánchez y su Gobierno.

Ha criticado que en España no dimita "nadie" por los casos de corrupción que están conociendo y ha dicho que no pueden aceptar la corrupción como "una enfermedad crónica". "Eso no es una enfermedad crónica, eso es una enfermedad aguda. Eso es un tumor que hay que extirpar o acaba con las instituciones", ha avisado.

En este punto, Feijóo ha pedido a los ciudadanos españoles que "no se acostumbren a esto" y no consideren "normal" lo que es "excepcional". A su entender, hay que "expulsar del sistema político a las gentes que están sometidas" a esas investigaciones de presunta corrupción.

En este punto, ha criticado que Sánchez se "riera" cuando el Congreso aprobó una moción del PP en la que se instaba a que presentara su dimisión o, en su caso, presentase una cuestión de confianza. "¿Reírse de qué? ¿Reírse de quién? ¿Usted cómo puede reírse de la soberanía nacional de un país?", le ha preguntado, para criticar la "frivolidad con la que se tratan las cosas importantes".

Feijóo ha afirmado que lleva desde "los 29 años gestionando dinero público" y "nunca" ha tenido casos de corrupción en sus gobiernos en la Xunta de Galicia. "La decencia es posible. No es que sea posible, es imprescindible. Y la buena política es imprescindible", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha indicado que en España necesitamos "cirugía", que son unas elecciones. "Hagamos unas elecciones y que el pueblo español decida", ha indicado, para cargar duramente contra los socios del PSOE, a los que ha definido como "cómplices del Gobierno con mayor corrupción".

"Por lo tanto, la corrupción no solamente afecta al núcleo duro, que es el PSOE, sino que afecta a todos sus satélites por complicidad, que son todos los socios que después de perder las elecciones le han otorgado la Presidencia del Gobierno y que le mantienen en la Presidencia del Gobierno", ha resaltado.

LA VIVIENDA, "PRIMERA MEDIDA" SI LLEGA A MONCLOA

Feijóo ha afirmado que la vivienda es el primer problema de los españoles y ha avanzado que si llega a Moncloa su primera medida será aprobar "un paquete legal, impositivo, fiscal, de seguridad jurídica y de acuerdo con los ayuntamientos y las comunidades autónomas para hacer un millón de viviendas en España".

Además, el presidente del PP ha señalado que si gobierna apostará por un plan de migración "ordenado" y aprobará un código de regeneración para que se acabe "la broma" de que una persona es "ministro por la mañana" y "se convierte por la tarde" en fiscal general o en gobernador del Banco de España.

"Yo diría estas tres cosas: vivienda, inmigración y regeneración democrática", ha dicho, para añadir que también dará prioridad a la rebaja fiscal porque "la gente no puede más" y "la renta disponible en los hogares cada día es peor".

PIDE QUE ESPAÑA PROTAGONICE LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA

En cuanto a Venezuela, después de los terremotos de la semana pasada, el presidente de los 'populares' ha señalado que además ese país "ha sido devastado por la dictadura".

"Y ahora queda acreditado que el expolio que ha sufrido Venezuela lo ha sufrido en todo, en sus infraestructuras, en sus sistemas edificatorios, en sus sistemas regulatorios, en la falta de protección civil que tiene el Estado o en la falta de un ejército al que se le obligue a auxiliar a la población", ha dicho.

En este punto, el presidente de PP ha indicado que lo que están viendo es "desolador". "España tiene que protagonizar la reconstrucción de Venezuela", ha afirmado, para añadir que él no ve al Gobierno de Pedro Sánchez haciendo "ningún planteamiento" ante la Unión Europea.

PIDE REDUCIR DEPENDENCIAS EXTERIORES EN ENERGÍA Y DEFENSA

Además, el líder del PP ha destacado que Europa atraviesa un momento decisivo y ha indicado que es imprescindible reforzar su autonomía estratégica para garantizar la seguridad, la competitividad y la capacidad industrial del continente frente a los desafíos internacionales.

En este punto, ha reivindicado que España debe participar con liderazgo en la construcción de esa autonomía estratégica y ha apostado por fortalecer, como sectores prioritarios, la energía, la industria y la defensa.

Según ha insistido, Europa necesita "reducir" sus dependencias exteriores. "En el tema energético, por supuesto, y en el tema de defensa, también. Y para eso necesitamos menos ideología radical, más realismo, más pragmatismo, y necesitamos quitarnos la mochila de regulación excesiva", ha manifestado.