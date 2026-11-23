El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este lunes que si llega al Palacio de la Moncloa derogará la ley de amnistía porque es un "compromiso político". Además, no ha dado credibilidad al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando dice que no aceptaría un referéndum en Cataluña aunque necesite los votos de Junts o ERC para gobernar porque, según ha recordado, también afirmó antes de las generales de 2023 que no habría amnistía.

Anoche, en una entrevista en 'Salvados' en La Sexta, Sánchez aseguró que no concedería la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña tras las elecciones, aunque necesite los votos de las formaciones independentistas para volver a gobernar, ya que según explicó, la Constitución no lo permite e iría contra la política de "convivencia" que ha desplegado en Cataluña.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha destacado que Sánchez afirmó que, si "depende de Junts otra vez" para "hacerle presidente", "no hará el referéndum de autodeterminación". "Confirmación. Haría un referéndum de autodeterminación porque dijo en su día que no aprobaría la ley de amnistía y lo primero que hizo fue aprobar la ley de amnistía", ha enfatizado.

DEROGAR LA LEY DE AMNISTÍA ES "UN COMPROMISO POLÍTICO"

Al ser preguntado si va a derogar la ley de amnistía, aunque los efectos de esa ley se vayan a mantener y no se puedan derogar, Feijóo ha confirmado que la derogará si gobierna. Los 'populares' han convocado varias manifestaciones en estos últimos tres años contra esa amnistía.

"¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, porque es un compromiso político y los compromisos políticos se cumplen. Yo comprendo que en la España sanchista el compromiso político es aquello que se dice y justamente no vas a hacer", ha declarado.

Según Feijóo, eso no es solo "un cambio político" sino "un cambio de formas de entender la política" y "del fondo del ejercicio del poder". A su entender, se trata de "restablecer la independencia de las instituciones, el Estado de Derecho".

"Esto es volver otra vez a la España del acuerdo, a la España de la divergencia, pero a la España de los acuerdos y a la España del respeto. Esto es volver otra vez a que España sea España y que aquí no decidan aquellos que no creen en nuestro país", ha aseverado.

En este sentido, el presidente de PP ha indicado que él quiere volver "otra vez a la España institucional, a la España del Estado de Derecho, a la España democrática, a la España que apruebe presupuestos".

CRITICA QUE SÁNCHEZ APUNTE A UN INDULTO A GARCÍA ORTIZ

Asimismo, Feijóo ha afirmado que si él gobierna "no va a haber ningún ministro del Gobierno del PP que sea magistrado del Tribunal Constitucional" ni "va a haber ningún asesor de Moncloa que sea magistrado del Tribunal Constitucional", en alusión a lo que ocurrió con Juan Carlos Campo o Laura Díez. "No vamos a hacer lo mismo que el Partido Socialista", ha garantizado.

En este sentido, ha explicado que si gobierna "aprobará una ley que diga dos cosas": "en el Constitucional para ser magistrado se necesita como mínimo un tiempo de cinco años fuera de la política de tipo" (local, provincial, autonómica o nacional); "Y segundo, el Constitucional no será una sala de revisión del Tribunal Supremo".

Además, el presidente del PP ha recalcado que el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido sido inhabilitado y condenado" y ha criticado que el presidente del Gobierno apunte a un posible indulto.

"Usted le pregunto. No negó el indulto. Yo no voy a indultar a ningún miembro, a ningún alto cargo de mi Gobierno, si resulta condenado, y mucho más, por un Tribunal Supremo", ha prometido Feijóo.

Así, ha dicho que en el caso de que el fiscal general del Estado resulte imputado "cesará inmediatamente su cargo". "Lo siento, pero un fiscal General no tiene presunción de inocencia para ejercer la Fiscalía General y perseguir delitos cuando está siendo investigado", ha finalizado.