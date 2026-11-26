El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Regenerción Institucional, Cuca Gamarra, mantienen una reunión con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Girona. - TAREK-PP

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por reforzar el principio de autoridad endureciendo las penas por agredir a policías y por reconocer a la Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera como profesiones de riesgo. Además, promete si llega al Palacio de la Moncloa intensificar la lucha contra el narcotráfico con más medios y unidades especializadas.

En una entrevista en h50, un digital especializado en el sector de la seguridad, Feijóo asegura que en los últimos años se ha producido "un aumento de las conductas violentas contra los agentes de la autoridad".

"Es inadmisible que el Gobierno todavía no les haya declarado profesión de riesgo y haya bloqueado en el Congreso hasta en 77 ocasiones la ley que mi partido aprobó en el Senado en este sentido y que establecía además los coeficientes reductores para la tan demandada jubilación anticipada", asegura.

En este sentido, subraya que si llega a Moncloa la profesión de riesgo "no consistirá solo en esa jubilación anticipada, sino que irá más allá, aprobando las medidas legislativas y protocolos necesarios para reforzar la autoridad de los agentes y reforzar sus actuaciones".

Feijóo avanza que, entre otras medidas, impulsará elevar las penas previstas para los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, dotando al sistema penal de una respuesta "más proporcional, adecuada y disuasoria". Se trata, prosigue, de que "no salga gratis en España agredir a un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"EL CRIMEN ORGANIZADO NO PUEDE SEGUIR CAMPANDO A SUS ANCHAS"

Además, el líder del PP señala que "el crimen organizado no puede seguir campando a sus anchas en España" y critica que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga a los agentes "con los mismos medios que hace 10 años", un "abandono" que, a su juicio, se hizo visible con los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate y dos en Huelva.

Por eso, se compromete a reforzar las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur, así como a declarar zona de especial singularidad el litoral andaluz, con refuerzos de plantilla e incentivos para los agentes, entre otras medidas. "Haremos las reformas legales precisas para asfixiar económicamente al crimen organizado", para añadir que los medios incautados a las mafias serán destinados a reforzar las capacidades de las Fuerzas de Seguridad y a la rehabilitación de personas.

Además, Feijóo defiende que los agentes de vigilancia aduanera también sean calificados como profesión de riesgo, aunque orgánicamente pertenezcan al Ministerio de Hacienda y no al de Interior, porque realizan "un gran trabajo en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando".

FALLOS EN LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

El presidente del PP recrimina al Gobierno sus "lecciones" de feminismo tras lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí' o los fallos en las pulseras antimaltrato. "Un Gobierno del PP garantizará la fiabilidad de los dispositivos que vigilan las órdenes de alejamiento y el sistema pasará a depender del Ministerio del Interior, con supervisión continua de las fuerzas de seguridad", afirma.

Finalmente, Feijóo señala que el Gobierno debe defender la labor y la presencia de la Guardia Civil "en todo el rural español". Por eso, promete actualizar los catálogos y planificar las convocatorias de plazas para la España rural. "Haremos las reformas legales necesarias para elevar la presencia policial, visible y sostenida, en cada rincón de España", asegura.