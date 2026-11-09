Feijóo promete un mando único de emergencias para que el Gobierno actúe ante catástrofes desde el primer momento

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. Archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a crear un mando único de emergencias si llega al Palacio de la Moncloa para que el Gobierno actúe desde el primer momento "sin esperar a que se lo pidan". Se trata de una petición que el jefe de la oposición ya puso encima de la mesa tras la catástrofe de la dana en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, en la que murieron más de 200 personas.

Esta propuesta para crear un mando único, a la que ha tenido acceso Europa Press, forma parte del programa electoral que el Partido Popular ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Precisamente, Feijóo presentará públicamente en Madrid el próximo martes ese programa, en el que estará acompañado de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación.

Aunque en su programa el PP no hace mención especifica a ninguna emergencia o y catástrofe reciente, la creación de un mando único de emergencias es una propuesta que los 'populares' pusieron sobre la mesa tras la dana de Valencia o los graves incendios que en los dos últimos veranos afectaron a varias autonomías de España.

Se trata de una propuesta que los 'populares' han analizado con sus CCAA. De hecho, el pasado mes de diciembre, la formación ya propuso públicamente, en coordinación con las 12 comunidades autónomas en las que gobierna, la creación de un Centro Nacional de Emergencias para posibilitar "una respuesta unificada, ágil y eficaz frente a emergencias en todo el país" ante el "deficiente sistema de protección civil" del Gobierno de Pedro Sánchez.

REFORMAR CON URGENCIA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

Según los 'populares', cuando se produce una catástrofe, hay que proceder a la reconstrucción y el Estado debe actuar desde el primer minuto. A su entender, si Feijóo llega al Palacio de la Moncloa "el Gobierno central actuará desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan".

"Garantizaremos que todos los recursos necesarios se movilicen desde el primer momento para proteger a las personas y evitar que las emergencias se conviertan en grandes catástrofes", asegura el PP en su programa electoral.

Además, el PP promete reforzar con urgencia el Sistema Nacional de Protección Civil. "Constituiremos el Mecanismo Nacional de Respuesta y crearemos un mando único de protección civil y emergencias, con las competencias, capacidades, recursos y medios necesarios para planificar y dirigir las emergencias de alcance nacional y coordinar todos los medios del Estado", reza el documento electoral del PP, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, señala que cuando la gravedad de la situación lo exija, el Gobierno "podrá integrar bajo una misma dirección a los servicios de protección civil y sanitarios, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y los operadores de infraestructuras".

INCORPORAR A LAS FUERZAS ARMADAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL GRAVEDAD

Asimismo, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo asegura en su programa que "facilitarán "la incorporación de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario para responder a situaciones de especial gravedad".

Finalmente, el Partido Popular señala que la coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales será permanente a través de la Conferencia Sectorial de Emergencias y Protección Civil.