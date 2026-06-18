Feijóo promete "perfeccionar" la ley de eutanasia "con garantías" para que pacientes tengan "información" y "libertad"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a reformar la ley de eutanasia y elaborar una "nueva redacción" para "perfeccionar" la norma con "garantías" y que las personas tengan "más información médica" y "más libertad" para tomar "una decisión irreversible".

El líder de la oposición ha criticado que la normativa vigente carezca de un "consenso" con las "sociedades científicas", "las organizaciones médicas", "los profesionales de la salud", y los grupos políticos, ha afirmado este miércoles en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, recogida por Europa Press.

También ha reconocido que hay que ser "respetuosos" con los casos en los que un paciente "no tiene ninguna capacidad" ni "posibilidades médicas" de "superviviencia" y está "en una situación límite" y con un "sufrimiento por encima del umbral" aceptable, pero ha recalcado que "no puede ser" que en España "sea más fácil provocar la muerte" que "mantener la vida".

Feijóo ha recordado el caso de Noelia, que sufría paraplejia tras un intento de suicidio y cuya muerte asistida fue avalada por médicos y por la Justicia, para revelar que le envió un mensaje a su madre para pedirle "disculpas en nombre de los poderes del Estado" porque "no se le atendió correctamente" y fue "fallo multiorgánico de los servicios públicos".

DEFIENDE LA LEY DE PLAZOS

En cuanto a la ley del aborto, el presidente del PP ha negado cualquier posibilidad de modificar la ley de plazos incluso con Vox en un futuro Gobierno de coalición. "Es una ley que se contextualiza en el ámbito de Europa y por tanto somos al final la Unión Europea", ha afirmado.

Sin embargo, se ha comprometido a "proteger la vida" y a "ayudar" a "cualquier madre que quiera tener un hijo", y evitar así que no lo tenga "por una cuestión económica", y ha reivindicado que los "poderes públicos" tengan que "proteger" la vida de "una persona que está en una situación precaria desde el punto de vista de la salud".

Feijóo ha afirmado que en la política migratoria pactada con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, no distingue entre "español" e "inmigrante" sino que se ciñe al "arraigo" entendido como la "permanencia en el censo" de un "ayuntamiento" o "comunidad autónoma".

"Una persona que lleva 20 años censada en Valencia tiene más derechos que una que lleva ocho", ha ejemplificado, aunque ha advertido que es "evidente" que "no hay recursos para todos" y que hay que "priorizar".

"Y PARA REGULARIZAR VALE UN BONO DEL METRO"

El este sentido, el líder 'popular' ha defendido una política migratoria "ordenada" para el que "venga a trabajar", "cumplir las leyes", y deportaciones para quienes a "no aportar" y "a delinquir". "No lo digo yo", ha añadido, "se ha votado esta mañana en el Parlamento Europeo".

Y ha afirmado que España es "el país que ha traído más inmigración ilegal de toda Europa" con la entrada de "cuatro millones de inmigrantes" desde 2019. "Y para regularizar vale un bono del metro", ha criticado.

Feijóo ha señalado que el 20% de la población española "es de origen extranjero" y ha cifrado en un millón los inmigrantes regularizados "en este momento". "¿No le vamos a pedir antecedentes policiales a este inmigrante?, ha cuestionado.

INMIGRANTES COBRANDO EL IMV SIN HABER TRABAJADO

Además, ha cargado contra la ley de Memoria democrática por otorgar "dos millones y medio de nacionalizaciones a personas que no han nacido en España" --a través de la llamada 'Ley de Nietos-- y que "probablemente", "la mayoría de ellos no conozca" el país.

"¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración, por romper el consenso en materia de retorno, por regularizar a todos los que estén en España el 31 de diciembre del año 2025 y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones de forma inmediata? Yo creo que estas cosas las tenemos que ordenar y luego las vamos a ordenar.

Asimismo, Feijóo ha afirmado que "no es de recibo" que haya "500.000 personas inmigrantes" que "están cobrando el ingreso mínimo vital sin haber trabajado una hora el último año". "¿Crees que los inmigrantes que están trabajando y el resto, y los españoles que también lo estamos, esto lo vamos a aceptar?", ha preguntado.

CUÁNTO DINERO DEBEN LOS ESPAÑOLES

El presidente del PP ha prometido que "lo primero" que hará si llega al Gobierno será decirle "a los españoles", "cómo están las cuentas del país": "Cuánto" dinero "debemos", "cuánto tenemos que sin contabilizar", "cuantos son los fijos discontinuos" y "cuánto vale" arreglar "las carreteras", así como detallar las inversiones en el AVE, y el "sistema eléctrico".

"Nunca hemos debido tanto dinero, nunca hemos pagado tantos impuestos y el Gobierno nunca ha tenido más dinero", ha aseverado, "nos han subido cien veces los impuestos". "Y, por si fuera poco, nos hemos endeudado hasta las cejas, nunca mejor dicho. 520.000 millones de euros, un 40 y pico por ciento más", ha incidido Feijóo.

En consecuencia, ha criticado que los jóvenes de menos de 40 años no tengan "ni previsto" comprar una vivienda y que "la cesta de la compra haya subido un 40%", y la vivienda "entre un 50% y un 60%". "No puede ser que el Gobierno viva mejor que la gente", ha zanjado.

PROMETE MENOS MINISTROS Y ASESORES

Por otro lado, también se ha comprometido a rebajar el número de ministros y de asesores. "Le puedo asegurar que con 14, 15 ministerios el Gobierno iba a trabajar mejor, más coordinadamente y nos íbamos a ahorrar un pastón".

En consecuencia, el jefe de la oposición ha asegurado que una de las primeras cosas que tienen que hacer un presidente del Gobierno" es "ahorrarles a los españoles estos sueldos, estos ministerios y estos altos cargos".

Sobre los asesores, ha defendido que los asesores sean "personas formadas" y ha reivindicado su utilidad "si los eliges bien", pero ha criticado los "700" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dicho esto, ha utilizado los "595" del expresidente Mariano Rajoy como cifra de referencia, aunque ha aspirado a ejecutar "una pequeña rebaja".