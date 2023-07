Feijóo: PSOE tendrá que tomar una decisión sobre Sánchez si pierde porque su continuidad favorecerá al nuevo Gobierno

Enumera algunas medidas que tomará en sus 100 primeros días "sin que le tiemble el pulso" y subraya que está "preparado" para gobernar



MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que si el PP gana las generales y llega al Palacio de la Moncloa, el PSOE tendrá que tomar una "decisión" porque "no puede tener sentado a un presidente de Gobierno que acaba de ser vapuleado en las urnas".

"Ése no es el futuro. Si el futuro es un señor que ha perdido las elecciones siendo presidente del Gobierno y no abandona la Cámara, pues la verdad es que eso lo pone muy fácil al Gobierno", ha declarado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

El presidente de los 'populares' ha criticado que Sánchez rechazase su oferta para que gobierne el que gane, algo que, según ha dicho "no es pactar con el sanchismo, sino que es un acuerdo de higiene democrática", máxime cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo está "dispuesto a gobernar perdiendo".

A su entender, eso no tiene "precedentes" en la democracia española porque en 1996 el socialista Felipe González podría haber cerrado un acuerdo con PNV y CiU para que no gobernase José María Aznar, algo que habría "cambiado la historia de España". Según ha dicho, Sánchez ha elevado "a la enésima potencia" el Pacto del Tinell, gobernando con Bildu y con ERC. "Por tanto, ya vale todo. Le vale perder y quiere ser presidente del Gobierno perdiendo", ha aseverado.

Feijóo ha insistido en que "derogar el sanchismo y hablar con el PSOE no son cosas incompatibles". "Primero porque si nosotros ganamos las elecciones, el Partido Socialista tiene que tomar una decisión y no puede tener sentado a un presidente de Gobierno que acaba de ser vapuleado en las urnas".

"EL PAÍS NECESITA DEROGAR EL SANCHISMO EN SU TOTALIDAD"

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que haya dirigido el PSOE con una técnica "cesarista", de forma que el que "controla el aparato hace lo que le da la gana, se apropia del partido y echa y expulsa a cualquier persona que disiente".

"Yo creo que nuestro país necesita derogar el sanchismo en su totalidad, derogar el sanchismo en el Gobierno y derogar el sanchismo en el partido", ha manifestado, para si los españoles dan una mayoría al PP en las urnas el partido hará si trabajo y el PSOE "tendrá que hacer el suyo".

Feijóo ha explicado que derogar el sanchismo es derogar leyes como la de Memoria Democrática, la Ley Trans, la Ley de Vivienda o la reforma educativa, así como "reponer las conductas que van en contra de la unidad de la nación española", recuperando el delito de sedición y la tipificación del referéndum ilegal.

"Derogar el sanchismo es que la verdad venza a la mentira y que la humildad venza a la soberbia. Es buscar pactos de Estado y cambiar la forma de hacer política y no decir que cuando pactas con Bildu lo que haces es que coincides en las votaciones o que cuando mientes, que cambias de opinión", ha enfatizado.

Feijóo ha insistido en que derogar el sanchismo es "hacer una política distinta, diametralmente opuesta a la división y a la fractura y a los bloques que ha planteado el señor Sánchez como propia supervivencia, con un Gobierno dividido".

"ACOSTUMBRADO A COGER TOROS QUE NO SON MANSOS"

El líder del PP ha recordado su trayectoria política, primero en los Gobierno s de Aznar y después en la Xunta, y ha afirmado que el PP está "acostumbrado a coger toros que no son mansos, que son muy grandes y que tienen un enorme impacto".

En este punto, ha indicado que cuenta con un grupo de trabajo desde hace más de 15 días que trabaja en las medidas que aplicará en sus primeros 100 días de Gobierno si llega al Palacio de la Moncloa. Así, ha indicado que hay un equipo de trabajo de Justicia que tiene preparada la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial para que a los miembros del Consejo los "elijan jueces y magistrados", sabemos cómo lo vamos a hacer.

De la misma manera, ha indicado que hay "un equipo de trabajo que está valorando toda la situación de la reforma fiscal y toda la situación de los ingresos del Estado y de las previsiones de gasto en función del pacto de estabilidad que en este momento se está comentando en la Unión Europea".

Además, ha indicado que están trabajando con el agua porque es una prioridad poner dinero a disposición de infraestructuras hídricas, al tiempo que están estudiando "la estructura del Estado" porque es "un laberinto". Según ha agregado hay miles de personas trabajando en a "administración paralela" entre organismos autónomos, fundaciones y entidades que "cuelgan de Ministerios".

Feijóo ha subrayado que tienen la "determinación" de "no perder el tiempo". "En los cien primeros días el Gobierno tiene que adoptar una serie de decisiones, y esas decisiones se tienen que adoptar sin temblar el pulso porque lo que no podemos es posponer decisiones a los seis meses o al año", ha manifestado, para añadir que "lo difícil" es ganar el 23 de julio pero que si gobierna, sabe lo que tiene que hacer.

"No quiero depender de nadie más que de los electores. No tengo ningún lobby detrás, y prueba de ello es que yo soy un señor de provincias", ha manifestado, para añadir: "Yo esto sé hacerlo, porque es lo que he hecho toda mi vida".

BILDU Y 'QUE TE VOTE TXAPOTE'

Finalmente, ha reconocido que se escandaliza al escuchar a Bildu decir que la frase "Que te vote Txapote", que se ha hecho "viral", ofende a las víctimas, y ha añadido que retrata el nivel de la política española.

"Es que el nivel de esquizofrenia en la que vive la política española tenemos primero que diagnosticarla y después que tratarla", ha manifestado el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno.