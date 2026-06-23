Feijóo reafirma su compromiso de financiar el 50% del precio de las guarderías si llega a Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este martes su compromiso de financiar el 50% del precio de las guarderías si llega al Palacio de la Moncloa y ha añadido que si las comunidades autónomas abonan el resto, esas escuelas infantiles serán gratis.

"Habrá quien piense que la alternativa a este Gobierno debe hablar solo de la corrupción que asedia a Pedro Sánchez. Yo creo que no. Creo que hay una España que necesita ayuda para salir adelante y tenemos que darle voz", ha dicho Feijóo.

El jefe de la oposición se ha hecho eco del testimonio de Marta, recogido en el diario 'El Mundo', sobre su decisión de no tener más hijos por no poder pagar la guardería, cuyo precio en centros privados puede superar los 700 euros.

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que si hay mujeres que quieren ser madres y deciden no serlo por el precio de los servicios, es "evidente" que están "fallando como país".

Por eso, ha dicho que su "compromiso" es "claro": "Como presidente del Gobierno financiaré el 50% del precio de las escuelas para niños de 0 a 3 años. Si las autonomías abonan el resto de la factura (y las del PP lo harán), en España las guarderías serán completamente gratis. Todas y para todos".