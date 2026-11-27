1137829.1.260.149.20261127012848 El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este jueves que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" y "calladitas" con el Gobierno "más corrupto" de España que preside Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado a su llegada a la sede nacional del PP, después de participar en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, donde le esperaban decenas de cargos y afiliados del PP con banderas de España y del partido, que le han coreado 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa' y 'presidente, presidente'. De fondo, sonaba "Dog Days Are Over" de la banda británica Florence + the Machin.

A preguntas de los medios, tras la polémica abierta por el comentario de "calladita" que ha lanzado a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, Feijóo ha asegurado que "muy mal le tiene que haber ido el debate a Sánchez otra vez para manipular" y ha recomendado escucharlo porque está "grabado".

En este punto, ha recriminado a los dirigentes de Sumar y Frente Amplio haber estado "calladitos y calladitas durante estos tres años de corrupción" y de "abandono de la gente de la Comunidad Valenciana", en alusión a la dana de octubre de 2024.

"Han estado calladitos mirando para otro lado con sus ministros en la cárcel, han estado calladitos y calladitas durante todo este tiempo. Por tanto, lo reitero, no se puede callar ante la indecencia, no se puede callar ante la corrupción. Y no se puede mirar para otro lado", ha enfatizado Feijóo, para insistir en que Colau, "con todos los respetos", no ha alzado la voz ante la corrupción.

"HABÍA DOS QUE IBAN CONTRA UNO"

Al ser preguntado si está satisfecho con el debate, Feijóo ha señalado que sí y ha añadido que había "dos que iban contra uno". De hecho, ha señalado que se ha preguntado si él era el presidente y los otros dos candidatos ya habían pasado a la oposición.

"¿Y ahora dicen que quieren gobernar para la próxima legislatura juntos después de haber gobernado ocho años juntos?", ha enfatizado Feijóo, que cree que "los españoles son mucho más inteligentes de lo que Colau y Sánchez se creen".

Además, Feijóo ha explicado que Sánchez le ha preguntado si va aceptar el resultado de las elecciones y ha agregado que él le ha contestado "de una forma muy clara". "O él o yo vamos a ser presidentes de Gobierno. Yo asumo que si no lo soy, presentaré mi dimisión, me iré de diputado y renunciaré al aforamiento", ha dicho, para quejarse de que Sánchez no le haya "contestado" a pesar de que le preguntó "dos veces".

El presidente del PP se ha quejado de que Sánchez no responda a sus preguntas. "Primero me reta que acepte el resultado y una vez que acepto el resultado, él no acepta dejar el aforamiento. Es muy revelador", ha exclamado.

PIDE A LOS AFILIADOS DEL PP TRABAJAR HASTA EL DOMINGO

Después, ya dentro de la sede de PP, Feijóo ha criticado que aunque Sánchez y su socio llevan "ocho años gobernando", se han dedicado en el debate a "dar lecciones de lo que hay que hacer", sin defender su gestión, algo que ha calificado de "sorprendente".

Además, ha pedido a los afiliados y cargos del partido, seguir trabajando hasta el domingo para convencer a más ciudadanos por "el cambio necesario". Además, ha destacado que el día de las votaciones habrá "90.000 interventores y apoderados" del partido que "estarán cumpliendo con su deber". "Os invito a esta gran fiesta de la democracia. Y os pido por favor que hasta las 11 de la noche del domingo sigáis trabajando con el mismo ánimo, con el mismo espíritu, con el mismo esfuerzo y con el mismo sacrificio que lo habéis hecho durante toda la campaña", ha demandado.