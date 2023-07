Feijóo rechaza el debate a tres y dice que Sánchez no quiere uno a siete para "ocultar" sus pactos con Bildu y ERC

"Si el señor Sánchez hubiese querido un debate a siete yo estaría en televisión", asegura ante la cita que organiza este miércoles RTVE



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su rechazo al debate a tres con el candidato socialista, Pedro Sánchez, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente de Vox, Santiago Abascal que se celebrará este miércoles y ha indicado que el PSOE no quiere un debate a siete como propuso el PP para "ocultar" sus pactos con Bildu y ERC.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que su formación planteó "un debate a siete" para que también estuvieran presentes "los socios" de Pedro Sánchez pero éste "se negó", ya que, según ha dicho, "parece ser que sólo le interesa llevar" a ese debate a Yolanda Díaz y a Santiago Abascal.

"Y como comprenderá, ya tengo una edad suficiente como para darme cuenta de que el objetivo no es clarificar la política de pactos, sino que el objetivo es ocultar que para que el señor Sánchez pueda ser presidente del Gobierno necesita a Bildu, necesita a ERC y necesita al partido de Puigdemont", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha señalado que si Sánchez "hubiese querido un debate a siete", él "estaría en televisión" esta semana debatiendo. El pasado 10 de julio mantuvo un cara a cara con Pedro Sánchez organizado por Atresmedia y el pasado 13 de julio hubo otro debate a siete en RTVE con los portavoces parlamentarios que, según ha confesado, lo vio "parcialmente" mientras "no se cortaba" porque "iba en la furgoneta" de campaña.

CREE QUE NO LE PENALIZA NO IR AL DEBATE A TRES

Feijóo considera que no le penaliza no acudir este miércoles al debate a tres organizado por RTVE que han aceptado Sánchez, Díaz y Abascal, según confesó en una charla informal con periodistas que siguen la caravana electoral del PP.

Además, el líder 'popular' rechazó prestarse al juego del PSOE buscando escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta por un lado; y Feijóo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que puede ser vicepresidente en un Gobierno del PP.

Desde el equipo de Feijóo sostienen que no se van a prestar a "debates incompletos de juegos trucados" y no ven razones para "excluir" a formaciones con las que el presidente del Gobierno ha sacado adelante muchas de sus leyes esta legislatura. "Realmente no me parece honesto hacer un debate a cuatro excluyendo a los demás", según fuentes próximas al líder 'popular'.