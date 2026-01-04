Feijóo rechaza que el futuro de Venezuela pase por Delcy Rodríguez y reprocha al Gobierno su connivencia con Maduro

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A dos días para que finalice el actual año, durante su intervención - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado una carta en X titulada 'Hacia la plena libertad de Venezuela' en la que rechaza que el futuro del país latinoamericano pase por Delcy Rodríguez, "mano derecha de Maduro en los últimos años", y en la que reprocha al Gobierno su connivencia con el régimen de Maduro.

"El futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años. Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro. Presentar como solución o figura de transición a quien está sancionada por la UE y por los mismos EE.UU. por violaciones masivas de derechos humanos no sería más que una operación de continuidad del régimen, que el pueblo ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas", afirma Feijóo en su misiva.

El líder del PP señala que la detención de Maduro por parte de Estados Unidos es "histórico" y considera que es el momento de "posicionarse de forma realista y responsable y, ante todo, valiente", y reconoce que "un mal ha sido derrotado" y explica que la captura de Maduro es "una buena noticia sin ambagajes".

"Un régimen dictatorial, represor, que ha provocado la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica ha sido descabezado. Millones de venezolanos a los que se arrebataron sus derechos, sus oportunidades y su país, respiran hoy con una nueva esperanza", destaca el líder popular, que remarca que se ha de reafirmar los compromisos y los valores que España defiende en el concierto internacional.

Por ello, apela al respeto al Estado de Derecho, incluido el Derecho Internacional, al que "no pueden apelar quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro". En este sentido, apunta a que el propio régimen despreció el orden basado en reglas al "robar" las últimas elecciones.

Asimismo, Feijóo señala que el futuro de Venezuela debe basarse en un proceso electoral democrático y alude al liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y de María Corina Machado, quienes representan la "vía democrática, pacífica y constitucional para recuperar la libertad". "Las dictaduras no se derrocan a medias; y la apertura de un tiempo nuevo exige que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país. La libertad de Venezuela tiene que ser plena", ha indicado.

AMISTADES PELIGROSAS POR PARTE DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

En la carta, Feijóo también dedica unas líneas al Gobierno, sobre el que pide seguir denunciado que haya renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro. "Antes al contrario, le ha facilitado tiempo y excusas cuando ambas cosas se le acababan. La influencia y el respeto que España ha perdido será difícil de recuperar", ha lamentado.

Sin embargo, insta a aquellos que creen en España a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno "no ha sido capaz". Por último, pide recordar que en las cárceles venezolanas siguen presos miles de ciudadanos, entre ellos una veintena de españoles, cuyo único delito "ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente".

En este contexto, aboga por atender la cuestión del exilio, así como los intereses españoles en Venezuela, unas cuestiones que, a su juicio, están comprometidas "por las amistades peligrosas por parte de la izquierda española". "Seremos firmes en su defensa", subraya Feijóo. "Una mancha histórica de la que los aliados de Maduro, en España y fuera de ella, tendrán imposible librarse", sentencia.

La carta concluye que la libertad de Venezuela es una causa que interpela a la conciencia española a estar del lado "correcto" de la Historia.