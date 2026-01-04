El TSJ de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma la presidencia del país ante la "ausencia forzosa" de Maduro

Archivo - Palacio de Justicia de Caracas, Venezuela - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha exigido este sábado que sea la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien asuma la jefatura del Estado ante la "ausencia forzosa" del presidente Nicolás Maduro, detenido este sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar ejecutada durante la madrugada por el Ejército estadounidense que fue acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", ha exhortado la magistrada del TSJ Tania D'Amelio durante una intervención para la cadena estatal recogida por la prensa local.

El Supremo venezolano ampara su demanda en el artículo 335 de la Constitución del país (CRBV), que establece que "el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República" se hará en base a "una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239" de la Carta Magna venezolana.

"En virtud de lo anterior (...), así como del artículo 5 de la Ley Orgánica del TSJ" y una vez interpretados los preceptos constitucionales aplicables, D'Amelio ha concluido que el hecho "público y notorio" ocurrido este 3 de enero de 2026 "configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista literalmente en la CRBV", que requiere "certeza constitucional".

Por ello, en una nota de prensa recogida por 'El Universal', se ordena que Delcy Rodríguez se arrogue las funciones propias del presidente del país con el fin de hacer frente a "cualquier incertidumbre jurídica" y preservar el orden constitucional "en este momento trascendental del país".

Esta petición llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara --tras la captura de Maduro-- que Estados Unidos "se hará cargo" del Gobierno de la nación petrolera "para que la transición sea posible".