Feijóo reclama una auditoría "con absoluto rigor" en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid)

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves que se lleve a cabo una auditoría "con absoluto rigor" en el Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, tras el audio en el que su CEO, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

En declaraciones a los medios de comunicación en Don Benito (Badajoz), antes de participar en una comida mitin con la presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, el líder nacional del partido ha recalcaldo que este tipo de conductas "son contrarias a los principios básicos que debe de regir la Sanidad".

Así, Feijóo ha reclamado una auditoría a este centro hospitalario madrileño, de titularidad pública y gestión privada, para "ver el rendimiento quirúrgico, el rendimiento de consultas externas, el rendimiento de pruebas, el rendimiento de sus servicios centrales, la lista de espera y analizar con rigor cómo se ha gestionado ese hospital en los últimos meses o años" en los que Gallart ha estado al frente del mismo.

"Estoy convencido que los compañeros de la Comunidad de Madrid lo están haciendo con absoluto rigor", ha defendido el presidente del PP nacional, que ha subrayado que este tipo de prácticas son "incompatibles" con la gestión de un hospital.

Se ha referido así al contenido del audio del CEO de Ribera Salud, durante su intervención ante una veintena de mandos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables. "Lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor", ha abundado.

DILUCIDAR LAS RESPONSABILIDADES

Tras rechazar este tipo de prácticas, el líder del PP ha apuntado que "si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo" y, en consecuencia, debería "ser denunciado y ser sancionado".

En este sentido, Feijóo ha dicho alegrarse de que el CEO de Ribera Salud "haya cesado". En un comunicado, el grupo sanitario apuntó que Pablo Gallart ha pedido a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras estas informaciones mientras se lleva a cabo una auditoría "en profundidad".

"Esto no es de recibo", ha insistido el presidente de los 'populares' en relación a este tipo de prácticas, al tiempo que ha subrayado que desde esta formación se seguirá "trabajando en inspeccionar con rigor cómo se ha comportado ese hospital desde el punto de vista quirúrgico y médico".

Tras conocerse estos audios, la Comunidad de Madrid movilizó a un equipo multidisciplinar que se personó en el hospital para "constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos". Asimismo, ha convocado con "carácter de urgencia" una reunión con la cúpula directiva de la empresa Ribera Salud.

Tras los resultados de ambas medidas, el Gobierno regional ha avanzado que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

"En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", remarcaron desde la Consejería de Sanidad.