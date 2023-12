Feijóo reclama a Sánchez no dar Pamplona a Bildu e información sobre el mediador con Junts: "Me ha dicho que no"

Constata que Sánchez no va a "rectificar" y que el margen para sus acuerdos es el que deje el independentismo



MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dar marcha atrás en la moción de censura de Pamplona que dará la Alcaldía a Bildu, un hecho que considera un "error histórico" y una "amoralidad". También le ha solicitado información sobre las reuniones con mediador internacional que está manteniendo el Gobierno con Junts fuera de España.

"También ha dicho que no", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso tras la entrevista de casi una hora y media que ha mantenido con el presidente del Gobierno. De hecho, se ha quejado de que solo acepte su propuesta para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del artículo 49 para eliminar el término disminuido de la Constitución, a pesar de que le ha entregado un documento con un listado de diez temas.

En este sentido, Feijóo ha lamentado que no hayan sabido aprovechar la oportunidad que brindaba este encuentro para sellar acuerdos y "volver a la senda constitucional y a la igualdad de todos los españoles ante la ley".

"La igualdad de los españoles, la independencia judicial, la neutralidad de las instituciones y el cumplimiento de la palabra son claves para nosotros. Yo no vengo aquí a jugar con los intereses de mi país, sino a servirlo", ha aseverado.

"SE PODÍA ESPERAR MUY POCO Y HEMOS CONSEGUIDO POCO"

En una rueda de prensa en el Congreso, el presidente del PP ha dicho que ha constatado que el líder socialista no tiene "voluntad de rectificación en casi nada" y que el "margen de maniobra" para cualquier acuerdo entre ambos "es el que dejen los independentistas".

Así, ha lamentado que el presidente le haya dejado claro que va a seguir adelante con la Ley de Amnistía y ha recalcado que, al contrario que Sánchez, el no se va a "plegar" a las demandas de las formaciones soberanistas.

En todo caso, ha señalado que el encuentro ha sido "oportuno" y que se ha "celebrado de forma adecuada" y que el PP, como partido constitucionalista, ha acudido "por respeto" tanto a la Presidencia del Gobierno como a la mayoría de españoles que, "como primer partido de España" representa el PP.

Según Feijóo, la cita "ha respondido a las expectativas": "Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa", ha resumido, incidiendo en que "para un constitucionalista llegar acuerdos" con Pedro Sánchez "es muy difícil".

ENUMERA LOS 'NO' QUE LE HA DADO SÁNCHEZ

En su comparecencia ante los medios, Feijóo ha enumerado los 'noes' que le ha dado Sánchez. Así, en primer lugar ha dicho que le ha instado a respetar la igualdad de todos los españoles ante la ley, volver al Estado de derecho y a retirar la ley de amnistía. "Me ha

dicho que no", ha censurado.

Además, ha indicado que ha pedido información al jefe del Ejecutivo sobre las reuniones que está manteniendo el Gobierno fuera de España con un mediador especializado en bandas armadas, con qué frecuencia se celebran y quién paga todo esto, algo a lo que, según ha dicho, también le ha dicho "no".

Dicho esto, ha indicado que ha solicitado a Pedro Sánchez dar marcha atrás en la moción de censura en Pamplona, que ha tildado de "error histórico" y "amoralidad" por entregar el Ayuntamiento a un partido que llevó en sus listas a condenados por delitos de terrorismo. "Pactar con Bildu rompe todas las reglas no solo políticas sino morales", ha resaltado.

En este punto, ha indicado que ha pedido a Sánchez que llame al presidente de UPN, Javier Esparza, para que busquen una fórmula de gobierno que evite la entrada de Bildu, que todavía se está a tiempo de parar (la moción de censura está prevista el día 28 de diciembre". "Me ha dicho que no, que el PSOE de Navarra va a facilitar esa investidura", ha apostillado.

NEUTRALIDAD DE LAS INSTITUCIONES

Asimismo, Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno haya rechazado su propuesta de garantizar la neutralidad en las instituciones, tras el "insoportable goteo" de nombramientos, que son más propios de una "agencia de colocación del PSOE que de un Gobierno que se debe a sus ciudadanos".

El líder del PP también ha pedido "respeto a la profesionalidad de los jueces, magistrados y servidores públicos", de forma que no permita que se les insulte ni amenace, que detenga la comisión de investigación que pretenden los independentistas y modifique el reglamento del Congreso para que no tengan que comparecer.

"Le he pedido que modifique el reglamento del Congreso para que quede claro que los jueces y los fiscales no tienen que comparecer en ninguna comisión de investigación para dar cuenta de sus actuaciones jurisdiccionales. Y me ha dicho que eso lo condiciona para el caso de que lleguemos a un acuerdo en la renovación del CGPJ", ha dicho el presidente del PP.

BAJAR EL IRPF A LAS RENTAS MEDIAS Y BAJAS

En la reunión, Feijóo ha insistido en rebajar el IRPF a las rentas medias y bajas y extender la reducción del IVA a carne, pescado y conserva, así como bajar impuestos porque el esfuerzo fiscal es un 8% mayor que la media de la UE y el de las empresas un 30% más. Sin embargo, se ha quejado de que también lo haya rechazado.

"Yo no vengo aquí a jugar con los intereses de mi país, yo vengo aquí a servir a mi país. Yo no vengo aquí a buscar un rendimiento político, yo vengo aquí a cumplir con mi deber y con el deber que le hemos dado a los españoles en forma de palabra dada en las elecciones", ha finalizado.