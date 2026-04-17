Feijóo respalda a Corina Machado: España debe estar con la libertad y no "con la dictadura escondida en Barajas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un encuentro con la opositora venezolana María Corina Machado, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha sido recibida este viernes con una fuerte ovación por la cúpula nacional en la sede de 'Génova', y ha defendido el apoyo de su partido a la causa que enarbola.

"El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha exclamado el líder del PP durante su intervención junto a la opositora, en referencia a la llegada de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto madrileño en 2020, donde fue recibida por el exministro José Luis Ábalos.

Feijóo también ha reclamado que no debe haber matices entre "democracia y dictadura, libertad o represión", pidiendo el regreso de Machado al país, y ha apelado a una transición en Venezuela, en la que se acabe el "miedo" y "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantías", "con un calendario explícito" y "cuanto antes".

Por su parte, Machado ha señalado que Venezuela se enfrenta ahora al "reto mayor", que es terminar de concretar el desplazamiento del régimen chavista que derrotaron "espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente", instando al mundo a que también luchen por la libertad, "más que nunca". Así, ha instado a avanzar en "la liberación total de todos los venezolanos que siguen presos" y que regresen "todos" para ejercer la soberanía popular a través del voto.

La líder opositora ha sido recibida con una fuerte ovación en la puerta de la sede de 'Génova', donde le esperaban distintos cargos de la dirección nacional y el propio Feijóo, que ha trasladado a María Corina el agradecimiento por su valentía, entre gritos de "libertad". También ha sido recibida por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa. No ha sido recibida, en cambio, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Barcelona con motivo de las cumbres con líderes progresistas.

(Seguirá ampliación)