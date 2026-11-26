El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles a representantes de los autónomos aumentar los trabajadores por cuenta propia en España si llega al Palacio de la Moncloa. Con ese objetivo, ha defendido medidas de su programa electoral como la exención del IVA a los que facturen menos de 85.000 euros y una sola declaración al año.

Feijóo, que está volcado en las últimas horas en el debate a cuatro que le enfrentará esta noche con Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), ha hecho un alto en la preparación de ese duelo televisivo para reunirse en la sede del PP con Lorenzo Amor y Antonio Magraner, presidentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), respectivamente.

Según ha informado el PP en un comunicado, Feijóo se ha marcado como objetivo aumentar el número de trabajadores por cuenta propia en España. "Cuanto más autónomos haya, más sana está la economía", ha afirmado.

LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA DEL PP

Feijóo les ha expuesto las medidas que aprobará si llega al Gobierno: exención del IVA a quienes facturen por debajo de los 85.000 euros; la exención de la cuota en el inicio de actividad; la bonificación de la cuota a la Seguridad Social desde el primer día de baja a los autónomos que padezcan una enfermedad grave; la bonificación al 100% de la la cuota durante los dos años posteriores al permiso de maternidad y paternidad; y la reducción a una única declaración anual para quienes inicien su actividad.

Durante el encuentro, el presidente del Partido Popular ha calificado a los autónomos "como el tejido fundamental de la mayoría de los pueblos de España" y como un ejemplo a seguir en materia de absentismo, con unos índices de apenas el 1%.

Por su parte, los presidentes de ATA y de CEAJE han agradecido estas medidas, destacando la importancia de la exención del IVA para negocios que puedan tener "un mal trimestre" y ganen menos de 85.000 euros o reducir de cuatro a una las declaraciones. Esta última medida puede ahorrarles unos 600 euros en burocracia, según cálculos del PP.

Además, han reconocido el "ambicioso programa" del Partido Popular para los trabajadores por cuenta propia, y han tenido palabras de recuerdo para la ministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda, destacando que fue ella la que garantizó la tarifa plana y el cobro de la baja para los autónomos, según indica el PP en el mismo comunicado.