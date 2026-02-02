Feijóo sale muy satisfecho de la comisión de la dana y lamenta que se usan las victimas para "echar una mano a Alegría"

1048030.1.260.149.20260202151542 El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, comparece en la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho salir "muy satisfecho" de su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 porque ha contado "la verdad". Dicho esto, ha denunciado que se "utilice" a las víctimas de esa tragedia para "echar una mano" a la candidata socialista Pilar Alegría ante las elecciones aragonesas del 8 de febrero.

En declaraciones a los medios a las puertas de la comisión de investigación, Feijóo se ha quejado de que varios grupos parlamentarios llevasen el discurso escrito y no le dejaran contestar a las preguntas que le han formulado. "Yo creo que ha sido corta, debería de ser un poco más amplia para que pudiera contestar", ha apostillado.

No obstante, el presidente del PP ha asegurado que en lo que ha podido contestar se sentía "muy satisfecho" porque ha "dicho la verdad". "Y aunque en España actualmente la política no valore la verdad, yo es lo único que valoro en la política", ha enfatizado.

En este punto, el jefe de la oposición ha criticado que con su comparecencia se buscase ayudar a la candidata socialista en las elecciones de Aragón del próximo domingo. "Utilizar a las víctimas de la dana para echarle una mano a la candidata Alegría en las elecciones de Aragón es un desprecio otra vez a las víctimas", ha apostillado.

VE UN "DESPRECIO" AL PARLAMENTO NO DEJARLE RESPONDER

Además, ha asegurado que pedir a un compareciente que acuda a la comisión pero luego no "dejarle responder a las preguntas", "es un desprecio al Parlamento. "Y el hecho de que no le haya gustado a ERC o Bildu mis contestaciones, me voy muy tranquilo, porque efectivamente a mí tampoco me gusta lo que representa Bildu y lo que representa Esquerra Republicana con dos formas de medir las cosas", ha enfatizado.

En este sentido, ha recriminado al portavoz de Bildu, Oskar Matute, que haya hablado de "de víctimas, de delitos y de ilícitos" cuando, según ha dicho, "cualquier persona que tenga corazón y memoria" respondería como ha hecho él durante la comparecencia.

También ha cargado contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que ha acusado de exhibir "superioridad moral" mientras hacía de "colaborador indispensable del Gobierno". A su entender, "echaba una mano" al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y, a la vez "criticaba la gestión de la dana".

ILLA Y LA CRISIS DE RODALIES

En cuanto a las críticas por comparar la ausencia del presidente de la Generalitat Salvador Illa tras la crisis de Rodalies con la de Mazón, Feijóo ha respondido que él le dio la razón al Gobierno de Illa.

"Yo no participo de la calumnia como forma de hacer política. He dicho que la Generalitat y el presidente de la Generalitat no tenían ninguna responsabilidad por el hecho de no estar en ese comité de crisis de Rodalies. Por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad", ha manifestado.

Al ser preguntado cómo valora la intervención del portavoz de Junts, Josep María Cervera, el líder del PP ha señalado que, en su opinión, ha sido "correcto" porque le ha interrogado sobre "cosas concretas" y no le ha "insultado" ni "descalificado".

De la misma manera, ha indicado que el diputado de Junts "no ha prejuzgado" y "simplemente ha preguntado". "Es la primera vez que veo en una comisión parlamentaria en la que se le pide a una persona que comparezca para responder y formuladas las preguntas, no le dejan responder", ha finalizado.