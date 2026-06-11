Feijóo sitúa la corrupción como "enemigo letal" del talento y promete recuperarlo para la gestión pública si gobierna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Foro Anual Taleñt que se celebra en el Matadero de Madrid - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la "inacción", "el falso igualitarismo" y "la corrupción" son "enemigos" del talento, llegando a citar la última como un "enemigo letal" porque afecta a la seguridad jurídica y "daña la credibilidad de las instituciones" y "la marca del país", entre otros factores. Dicho esto, se ha comprometido a recuperar el talento para la gestión pública si llega al Palacio de la Moncloa.

"Quiero ser presidente, el presidente que fomente el talento en España", ha declarado el jefe de la oposición en su intervención en la séptima edición del Foro Anual Taleñt que se celebra en el Matadero de Madrid.

El presidente del PP ha dicho que se tiende a creer que el talento es "una especie de fuerza que sale adelante, sí o sí" pero "eso no es verdad" porque el talento "hay que cuidarlo para que dé su fruto".

"Las Rosalías existen, pero hay que darles una plataforma, hay que darles un micrófono. Rafa Nadal, pues efectivamente es el gran maestro de la historia del deporte español, pero antes alguien tuvo que guiarlo y tuvo que entrenarlo", ha enfatizado, para añadir que le talento "no florece en soledad" sino que necesita "un hábitat para multiplicarse".

Aparte de la inacción y el "falso igualitarismo", Feijóo ha situado la corrupción como "otro enemigo letal" del talento, que "no puede salir adelante sin la limpieza de la vida pública". "La corrupción es el mayor enemigo del talento de la nación", ha aseverado.

LOS PILARES DE SU ESTRATEGIA NACIONAL DEL TALENTO

Así, ha dicho que la corrupción "daña la credibilidad de las instituciones y daña la marca del país", al tiempo que "afecta a la seguridad jurídica, a la captación de inversiones, a los proyectos estratégicos" y "empeora la gestión y los servicios públicos, lo que impacta directamente en la competitividad y en el bienestar". Es más, ha señalado que la "corrupción quiebra la confianza de los ciudadanos".

En su discurso, el líder del PP ha enumerado cinco pilares clave de lo que ha denominado Estrategia Nacional del Talento: la formación, el trabajo, el emprendimiento, la inversión y la gestión pública.

Sobre este último, y ante los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE de Pedro Sánchez, se ha comprometido a "recuperar el talento para la gestión pública". "Si los españoles nos dan la confianza para formar un gobierno, les garantizo que el mayor mérito para ocupar un puesto en el Gobierno será el talento, la capacidad de gestión y la experiencia previa, no pertenecer a un partido político", ha dicho, para recalcar que el PP tendrá un Gobierno de personas "que sirvan a los españoles y que no lleguen al Gobierno a servirse".

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