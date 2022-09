Feijóo urge a bajar IVA de productos básicos y deflactar el IRPF, tras anunciar el Gobierno impuesto a grandes fortunas

Recalca que "hay margen" para tomar esas dos medidas, en un momento en el que la subida de la cesta de la compra es "insoportable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la subida de la cesta de la compra es "insoportable" por la inflación y ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez una rebaja del IVA de los productos básicos y la deflactación del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros.

Feijóo ha insistido en estas dos propuestas que defiende su partido el mismo día que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que finalmente se va a aplicar un gravamen a las grandes fortunas, aunque no ha aclarado la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuesto sobre grandes rentas y patrimonios. En todo caso, sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.

Feijóo, que se ha reunido con la Federación Española de Familias Numerosas en la sede del PP, ha afirmado que la subida de la cesta de la compra es "ya insoportable para el conjunto de los ciudadanos y es un drama para muchas familias numerosas".

"Hay margen para rebajar el IVA de los productos básicos y para deflactar el IRPF a las rentas menores a 40.000 euros, como venimos reclamando", ha asegurado el líder de la oposición en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

UNA "CORTINA DE HUMO" PARA TAPAR POLÉMICAS

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha puesto el acento en la bajada del IVA de los alimentos básicos y en la deflactación del IRPF al ser preguntada por el nuevo impuesto a las grandes fortunas que prepara el Gobierno.

"El Gobierno no tiene un problema de recaudación; el problema que tienen los españoles es que no llegan a final de mes", ha declarado Gamarra, quien ha pedido al actual PSOE que escuche al exvicepresidente Alfonso Guerra cuando decía que no querían que hubiera menos ricos sino menos pobres.

Gamarra ha recalcado que "la prioridad" del Gobierno debería ser cómo hacer la vida más fácil a los españoles con la recaudación extra que tiene, con medidas como deflactar el IRPF, bajar el IVA de productos básicos y extender la rebaja del IVA del gas y la electricidad hasta que acabe el invierno.

La 'número dos' del PP ha acusado al Gobierno de querer utilizar su impuesto a las grandes fortunas como "cortina de humo" para "distraer" y "tapar polémicas" como la del ministro José Luis Escrivá hablando de recentralizar impuestos y ha recalcado que lo que pretende el Partido Popular es que haya "menos pobres".

EL PP CREE QUE EL GOBIERNO LES COPIARÁ MEDIDAS

Fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press pronostican que el Ejecutivo de Sánchez acabará optando por deflactar la tarifa del IRPF para ayudar a las rentas más bajas porque es una medida los socialistas ya han apoyando en el Gobierno vasco que lidera Iñigo Urkullu. Además, recuerdan que sus socios de Podemos han realizado un planteamiento similar en la Comunidad de Madrid.

Además, las mismas fuentes creen que el Gobierno también acabará aprobando extender la rebaja al 5% de IVA de la luz y el gas más allá del 31 de diciembre, pese a que este miércoles rechazó en el Pleno del Senado esa petición del Grupo Popular para que durase todo el invierno.