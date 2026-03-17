Feijóo urge a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes de abril: "Debe haber proporcionalidad y estabilidad"

Archivo - Feijóo y 'barones' del PP advierten del "trasvase" de voto del PSOE a Vox - DAVID MUDARRA - PP - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este martes a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes del mes de abril y ha recalcado que no pueden "irse al mes de mayo sin una solución" en esas autonomías. Además, ha indicado que en esos pactos debe regir la "proporcionalidad" y la "estabilidad".

"Lo que sí le pedimos a Vox es que sea claro. Le pedimos que decida y no podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos de entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón", ha asegurado, para añadir que también hay que "ampliar esos acuerdos a Castilla y León".

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, Feijóo ha indicado que debe haber "proporcionalidad" "en base a los resultados", que "es lo democrático". Eso sí, ha dicho que también debe haber "estabilidad" porque al gobierno "no se viene a estar cuando te interesa", "estar durante un tiempo" o "estar de forma interina o condicionada". "Se viene a gobernar, y se viene a tomar decisiones en función de los problemas reales y de los problemas sobrevenidos", ha apostillado.

"ANTIDEMOCRÁTICO" IMPEDIR QUE LE PP GOBIERNE

En este sentido, Feijóo ha subrayado que "esa proporcionalidad y esa estabilidad son principios básicos" y ha vuelto a hacer una llamada a la "responsabilidad" a Vox porque ambos partidos deben "entenderse", ya que es un "mandato" de las urnas.

"Si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo", ha dicho, para añadir que el planteamiento de Vox es "adolescente".

VE "CIERTA ESPERANZA" TRAS ESCUCHAR A ABASCAL ESTE LUNES

Por es, ha dicho que necesitan que Vox "se vuelva a sentar para retomar esas negociaciones y para buscar desbloquear" los gobiernos de Extremadura y de Aragón, subrayando que en caso de la primera autonomía esas votaciones fueron el pasado 21 de diciembre.

El líder del PP ha dicho que Vox "tiene que decidir" y ha añadido que este lunes "se abrió cierta esperanza" tras escuchar a Santiago Abascal decir que van a "cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas". "Lo conoceremos en los próximos días, pero yo reitero que hay más puntos de encuentro con Vox que divergencias", ha manifestado.

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