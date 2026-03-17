Vox replica a Feijóo que lo "antidemocrático" es "pedir el voto a cambio de nada" y aconseja no negociar en los medios

a portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha respondido este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo "antidemocrático" es "pedir el voto" de Vox para investir a sus barones "a cambio de nada", y ha advertido de que su formación "no admite" esa forma de negociar a través de entrevistas en medios de comunicación, tertulias y ruedas.

Feijóo ha urgido durante la jornada, en una entrevista concedida a 'esRadio', a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes de abril, y ha asegurado que es "antidemocrático impedir" que el PP gobierne en esas autonomías, después de ganar las elecciones.

Vox dobló su fuerza allí y ha crecido también en Castilla y León, por lo que ha declarado su intención de entrar en los tres ejecutivos autonómicos con renovada fuerza. Los de Santiago Abascal garantizan que los acuerdos con los 'populares' llegarán, pero insisten en hablar "medida a medida, plazos de cumplimiento y garantías" y después ocuparse de los puestos de gobierno.

INSULTOS ZAFIOS

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha señalado que lo "antidemocrático" es "no saber leer lo que han pedido los españoles" en las urnas, "pasarse las campañas electorales insultando de la forma más zafia a Vox" y "luego pedir el voto a cambio de nada". "No es cuestión de actitud más democrática o antidemocrática, es saber lo que han pedido los españoles", ha afeado.

En este contexto, ha reclamado al PP no negociar en los medios de comunicación, tal y como se "empeñan" ellos en hacer, y ha pedido conversaciones "serias, discretas y que atiendan a las necesidades de los españoles más allá de los sillones, que es lo que parece que les urge".

"No admitimos esta forma de negociación", ha avisado. Además, ha deslizado que "contactos hay siempre" y que las partes se han reunido varias veces, aunque el PP "lo niegue" y que hay actas para demostrarlo.

La portavoz parlamentaria considera que la negociación debe "sentar las bases para un acuerdo de gobierno" que sea "estable y duradero" y ha repetido que la pretensión de Vox es integrarse en esos ejecutivos de coalición. "Es que nos han votado para ser decisivos, es una responsabilidad que cae sobre nuestros hombros", ha argumentado.

LOS PRESUPUESTOS SE DAN POR SENTADO SI HAY ACUERDO

Requerida por si firmarían un pacto que incluya la aprobación de los presupuestos autonómicos de toda la legislatura, Rodríguez de Millán ha indicado que un gobierno "estable y duradero" en el que el PP y Vox cumplan con su parte debería tener la capacidad de sacar adelante las cuentas anualmente.

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Los intereses de Vox se concretan en los ámbitos de la agricultura y la ganadería, la derogación de las políticas verdes, las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, las 'woke' y la "ideología de género" y la fiscalidad.

Vox y el PP ya han gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron unilateralmente los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.