Feijóo vaticina que "Sánchez va a acabar mal" tras el informe de la UCO sobre los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos

Tellado reclama elecciones anticipadas y el partido le acusa a institucionalizar la "corrupción desde el primer día en la Moncloa"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado en redes sociales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a acabar mal" tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el marco del 'caso Koldo', apunta a que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, algunos de los cuales no aparecen en la documentación aportada por los socialistas.

Al respecto, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha exigido al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones anticipadas "ya". "Pedro, se acabó", ha enfatizado a través de un comentario en 'X'.

En la misma red social también se ha pronunciando sobre el informe de la UCO la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha lanzado que el "PSOE y el Gobierno son el centro de los sobres en negro, el centro del fraude y los negocios de la familia y el fraude de la amnistía a cambio de votos".

A su vez el PP desde su perfil oficial en 'X' sostiene que el informe de la Guardia Civil "confirma que el PSOE pagaba dinero en efectivo a Ábalos y Koldo en sobres del partido". "Institucionalizó la corrupción desde su primer día en Moncloa. No hay cortina de humo que tape esto", ha apostillado a través de las redes.

Por su parte, el PSOE admite haber efectuado pagos tanto en efectivo como por transferencia a su ex secretario de Organización José Luis Ábalos, pero defiende que todos ellos están justificados mediante comprobantes.

"Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados . Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", señalan desde Ferraz.

En todo caso, para los socialistas el informe de la UCO demuestra "la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso" así como su colaboración con la Justicia y "el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas", añaden.