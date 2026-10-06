Feijóo ve la amnistía "otro engaño más" de Sánchez: "Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado amnistiar la malversación de dirigentes del 'procés', que la amnistía es "otro engaño más" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas. España merece, por fin, un Gobierno que vuelva a poner por delante la verdad, la ley y la igualdad de todos los españoles", ha declarado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional haya avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y haya ordenado al Tribunal Supremo (TS) la aplicación de la misma.

Feijóo, que ha promovido varias manifestaciones en los últimos dos años contra la amnistía, ha recordado que el PP "respetó el criterio del Tribunal Supremo cuando dictó sentencia condenatoria sobre el procés y también ahora".

"Pero nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez. Es imposible convertir una mentira en verdad, ni una inmoralidad en algo justo", ha advertido el presidente del Partido Popular.

MUÑOZ: "EL FIN DE LA TRANSACCIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha asegurado que Pedro Sánchez, fue investido presidente del Gobierno a cambio de la amnistía y ha recalcado que el Tribunal Constitucional ha dado su aval el mismo día que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la disolución de las Cortes.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha indicado que, tras escuchar hoy las declaraciones de Sánchez desde Moncloa, se demuestra que es una persona que "confabula" y "se inventa su pasado".

Así, ha recordado sus declaraciones en 2019 y 2023 sobre este asunto, como cuando dijo que "iba a recuperar el delito de rebelión y que iba a traer a Puigdemont a España" porque "para eso controlaba él la Fiscalía".

"¿Se puede ser más mentiroso? Yo intento que él se invente su pasado. Oiga, que la gente no es idiota, que está en la hemeroteca, que podemos ver qué es lo que decía y qué es lo que no decía", ha resaltado Muñoz.

Además, ha añadido que Sánchez en 2023 afirmó que no habría amnistía. "Tienen todos los vídeos de todos los ministros y de miembros del Tribunal Constitucional diciendo que no cabía la amnistía en España", ha enfatizado.

Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha dicho que "no deja de ser curioso" que "el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía".

"Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía", ha aseverado, para subrayar que esta legislatura no ha servido "para nada más que para conocer toda la corrupción de Pedro Sánchez y para que las clases medias de este país tengan peor vida".