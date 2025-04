Feijóo ve en el "ataque" de Montero una "instrucción" para "deslegitimar" al Poder Judicial: "Debe dimitir o ser cesada"

Asegura que Sánchez tiene "fobia a la libertad" y busca "desacreditar a la Justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que los "ataques" a los jueces de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al cuestionar la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves de un delito de agresión sexual se enmarcan en una "instrucción" del presidente del Gobierno para intentar "deslegitimar" al Poder Judicial. A su entender, la ministra debe "dimitir" o "ser cesada".

En su intervención de la conferencia del presidente de Murcia, Fernando López Miras, organizada por el diario 'La Razón', Feijóo ha señalado que la "única ocupación" del Gobierno es "sobrevivir un día más" y para ello "tiene que atacar a quienes amenazan este objetivo" como, a su juicio, hizo el fin de semana Montero, quien calificó de "vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de las mujeres".

A su entender, las declaraciones de Montero "contra la presunción de inocencia" son "una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia", "inadmisibles en un Estado de Derecho" e "incompatibles con el ejercicio de una función pública".

"Pero, sobre todo, es la hoja de ruta de un partido y de un Gobierno que necesita desacreditar a la Justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas", ha afirmado, para añadir que la "aberración" que suponen esas palabras le ha "valido el reproche conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales".

Feijóo ha criticado que esas palabras de la vicepresidenta "no hayan recibido rectificación, ni matización, ni desautorización" por parte del Gobierno a pesar de que han pasado "72 horas" y suponen "despojar a todos los ciudadanos de un principio básico" como es la presunción de inocencia.

"En mi opinión, la vicepresidenta del Gobierno debería de haber dimitido, o debería de haber sido cesada. Si no se hace, si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la Justicia", ha manifestado.

LÓPEZ MIRAS ALERTA DEL PELIGRO DE CUESTIONAR SENTENCIAS

También el presidente de Murcia ha expresado su preocupación por la intromisión del Gobierno en la judicatura y que se "cuestiones" las decisiones judiciales tras las palabras de la vicepresidenta Montero sobre la sentencia de Dani Alves.

En su opinión, "nunca" se había llegado hasta aquí y es "muy peligroso", dado que puede llevar a que se "desacaten" las resoluciones judiciales" y "no se respete la ley". López Miras ha avisado que "si no se respeta la ley ya no se respeta nada".

"Si lo que dice un juez no vale para nada, si se cuestiona a un juez y lo que ha dicho, el siguiente paso será desobedecerle. Y después de desobedecer a un juez, pues no hay democracia, no hay Estado de Derecho y el nombre que tiene, desde luego, a mí no me gusta nada", ha alertado el presidente murciano.

FEIJÓO: "HA AFLORADO UN NUEVO DESPOTISMO"

En su intervención, Feijóo ha afirmado que con el Gobierno ha aflorado un "nuevo despotismo" que, según ha dicho, "tiene como único propósito la supervivencia". Así, ha recalcado que todas las decisiones y acciones del actual presidente "están enfocadas a estar un tiempo más en la Presidencia del Gobierno a costa de las instituciones, a costa de los intereses generales y a costa del dinero que los ciudadanos ganan honradamente".

En este punto, ha criticado que, a las vísperas de la campaña de la renta, los españoles se van "sometidos a un infierno fiscal" que, a su juicio, "sirve para pagar todo tipo de cesiones, de desmanes, incluso algún vicio". "Jamás los españoles habíamos pagado tantos impuestos", ha exclamado.

Feijóo ha indicado que en el contexto actual cualquier gobierno europeo estaría "preocupado y ocupado" en tres asuntos fundamentales, la aprobación de los Presupuestos, "el aumento necesario de la inversión en defensa" y "la guerra comercial" que, según ha dicho, "parece que va a desatarse de forma inminente". Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno está centrado en "problemas personales que le impiden dedicarse a los problemas de la gente".

En cuanto a los Presupuestos, ha recordado a Sánchez que presentarlos en el Congreso es una "obligación constitucional" y ha criticado las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, apuntando a que deben tener apoyos para llevarlos a la Cámara para que no sea una "pérdida de tiempo".

Además, Feijóo se ha quejado de no tener información sobre los planes del Gobierno sobre el aumento del gasto en defensa en un momento en el que, según ha dicho, "ningún país aliado con los valores de la democracia occidental duda de que necesita rearmarse".

"En España, en cambio, sabemos más de los planes del Gobierno por una frase del secretario general de la OTAN que por horas y horas de anuncios y declaraciones del presidente del Gobierno", se ha quejado, criticando además que Sánchez tenga ministros que "quieren salirse de la OTAN".

En cuanto a la "guerra comercial de dimensiones desconocidas" que va a sufrir Europa, Feijóo ha asegurado que está "en contra de los aranceles y a favor del libre comercio" y ha apostado por agotar "las vías diplomáticas para evitar una guerra comercial absurda que perjudica a todos".

Dicho esto, el líder del PP ha señalado que Europa "debe responder de manera coordinada y reforzando el mercado interior para que el impacto sea lo menor posible para la economía" de los ciudadanos europeos.

Feijóo ha aludido a la actitud de PSOE y Vox, asegurando que en ambos casos ha oído "insultos o loas igualmente desmedidas hacia la administración norteamericana". "No he escuchado del Gobierno ni una idea, ni un plan, ni una medida de defensa de nuestros sectores productivos y de nuestros trabajadores", ha dicho, para afear a Sánchez que esté "ausente de los temas importantes de España".

"FOBIA A LA LIBERTAD"

Feijóo lo ha achacado esa actitud a que en España "no hay Gobierno" sino que "hay una enorme brecha en él". "Lo único que se puede encontrar actualmente en este Gobierno es rechazo a la ciudadanía y fobia a todo el que le lleve la contraria", ha asegurado.

Así, ha criticado la "fobia" del Gobierno "a las urnas", donde "se demuestra el sentir general del pueblo"; al Parlamento, "donde cosecha derrota tras derrota y ya lleva más de 120 derrotas parlamentarias"; a los medios de comunicación tras sus "intentos desesperados por controlarlos", desacreditarlos o montar grupos de comunicación desde el Gobierno"; y "fobia a la independencia judicial", algo que, ha achacado a "las causas que asedian al entorno del Gobierno". "En definitiva, fobia a la libertad", ha proclamado.