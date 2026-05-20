Feijóo ve un "desmoronamiento" del PSOE y contrapone los pactos "públicos" de PP-Vox con los que firmó Sánchez con Bildu

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 20 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que elecciones autonómicas como las celebradas en Andalucía el pasado domingo confirman un "desmoronamiento" del PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, "ha sido devastador para su partido". Además, ha contrapuesto los pactos "públicos" que han suscrito el PP y Vox con los que firmó el PSOE con Bildu y que, según ha dicho, implicaban "entregar la ciudad de Pamplona" a la formación abertzale y "excarcelar a etarras".

"Nuestros pactos con Vox están ahí, están firmados, son públicos. Nosotros no hemos pactado con Bildu. Al final nos hemos enterado que el pacto con Bildu consistía en entregarle la alcaldía de Pamplona después de haber perdido las elecciones y en excarcelar a etarras en contra de los criterios de la Audiencia Nacional", ha manifestado.

En su intervención en la séptima edición del foto internacional 'Expansión', que se ha celebrado en la ciudad madrileño de Alcalá de Henares (Madrid), Feijóo ha añadido que ese pacto con Bildu consistía en "presos por presupuestos" y, por lo tanto, "lo que decía (Arnaldo) Otegi era verdad". "Eso nos lo negó Sánchez", ha aseverado.

Después de los acuerdos con Vox suscritos en Extremadura y Aragón, y los acuerdos que previsiblemente se producirán también en Castilla y León y Andalucía, Feijóo ha garantizado que el PP va a hacer "las cosa con rigor" y "siempre de acuerdo con la ley y la Constitución española". "Somos los garantes de que la Constitución española esté plenamente en vigor y vamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución", ha afirmado.

EL PP TIENE UNA "ENORME RESPONSABILIDAD" Y NO PUEDE "FALLAR"

Feijóo ha indicado que lo ocurrido en Andalucía y Extremadura --con dos victorias holgadas del PP-- debería hacer "reflexionar" porque evidencia el "cambio sociológico que se está produciendo en España", con un "desmoronamiento del Partido Socialista", que tiene "un secretario general que ha sido devastador para su partido".

En el caso de las elecciones andaluzas del pasado domingo, ha indicado que el resultado del PSOE con María Jesús Montero ha "empeorado" con respecto al del 2022 --se presentó el socialista Juan Espadas--, que ya había sido entonces "el peor de la historia" para ese partido en "40 años de autonomismo andaluz".

Según Feijóo, lo que ha "ganado" en las urnas es "una política de gestión, una política de certezas, una política decente y una política que se encarga de las cosas que le preocupan a los españoles".

Por el contrario, ha dicho que en las elecciones "han perdido los pactos con la izquierda radical", "los pactos con el independentismo", "la ruptura de la igualdad" y el "intento de romper la igualdad en la financiación autonómica". "Ha perdido la frivolidad y también han perdido la corrupción", ha apostillado.

En este contexto, Feijóo ha indicado que el PP tiene una "gran responsabilidad" porque es la "única alternativa" de cambio y no puede "fallar" al país: "España no puede meterse y proseguir en un túnel de decadencia permanente y sistémico que se inició en 2018".

LA 'PRIORIDAD NACIONAL'

Ante la defensa del concepto de 'prioridad nacional' que hace Vox, Feijóo ha asegurado que cuando se leen los pactos firmados con el partido de Santiago Abascal lo que dicen es que para obtener ayudas y prestaciones públicas se tiene que tener en cuenta "al arraigo", la "presencia en el padrón" y la "residencia legal". "Por cierto, esto es un elemento común de las administraciones públicas desde hace décadas", ha advertido.

"No es lo mismo estar residiendo cinco años que diez años por una vivienda de promoción pública, no es lo mismo contribuir que no contribuir para conseguir una ayuda. Al final esto es arraigo y contribución", ha explicado.

En política migratoria, el presidente del PP ha defendido una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo y que se integre, respete los valores del país y se adapte a las necesidades del mercado laboral. "No vamos a poder construir un millón de viviendas si no tenemos inmigrantes para poder complementar la mano de obra nacional. Esto es lo que es la prioridad nacional", ha zanjado.