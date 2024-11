Feijóo ve un "esperpento" que Sánchez se abra a votar a favor de los candidatos de Meloni y Orban a cambio de Ribera

Critica que después de llevar años "diciendo que hay que luchar contra la extrema derecha, ahora le pida "que apoye a su candidata"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este martes de "esperpento" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esté intentando llegar a un acuerdo para que el Partido Socialista vote en Bruselas a favor de los candidatos de Viktor Orban y de Giorgia Meloni después de que haya "vivido durante todos estos años diciendo que hay que luchar contra la extrema derecha".

"Imagínese el esperpento en el que estamos viviendo. Un señor Sánchez que ha vivido durante todos estos años diciendo que lo que hay que luchar es contra la extrema derecha, ahora resulta que le pide a la extrema derecha que apoye a su candidata y a cambio él apoya a los candidatos de lo que el Partido Socialista Europeo llama extrema derecha", ha declarado, en alusión al aspirante italiano de Meloni, Raffaele Fitto, y del húngaro de Orban, Olivér Várhelyi.

En una entrevista en la cadena Cope, Feijóo ha confirmado que el Partido Popular va a votar 'no' a Teresa Ribera en el Parlamento Europeo porque ella es "la máxima responsable" y es la que tenía que haber gestionado la catástrofe, pero "estaba fuera de España, entre París y Bruselas".

RIBERA "HA INCUMPLIDO SUS FUNCIONES COMO VICEPRESIDENTA"

Además, ha recriminado a Ribera que, tras presentarse a las elecciones europeas y perderlas, rechazase su puesto de eurodiputada y siguiese, "aparentemente", ejerciendo de vicepresidenta del Gobierno de España, pero estuviese fuera de España ante la alerta roja y no declarase la emergencia nacional cuando había riesgo de ruptura de la presa de Forata.

"Ella es la que debería de activar y pedir al Gobierno que declare la emergencia nacional desde el mismo instante que hay un riesgo de ruptura de una presa. Sabemos que estuvo a punto de romper la presa, y la vicepresidenta estaba fuera de España, entre París y Bruselas, y su número dos, el secretario de Estado, estaba en Colombia, y la directora general de Protección Civil del Gobierno de España, esa misma mañana, la del martes, se cogió un avión y se fue a Brasil", ha denunciado.

En este sentido, ha indicado que la vicepresidenta del Gobierno ha "incumplido sus funciones como vicepresidenta" y ha recalcado que el PP no puede "aceptarlo". Por todo ello, ha defendido que el PP va a ser "coherente" y votará en contra de Ribera "hasta sus últimas consecuencias" porque la Comisión Europea no puede nacer "bajo sospechas".

"No estamos pidiendo que España no tenga vicepresidencia", sino que el Gobierno proponga otra candidatura", ha subrayado, para avisar que el PP pide que "la Comisión Europea no empiece con una vicepresidenta comisaria con tacha y con riesgo de cualquier denuncia en cualquier momento".

PIDE "ALTURA DE MIRAS Y POLÍTICA DE ESTADO"

Además, el presidente del PP ha indicado que Ribera, en caso de que prospere esa denuncia, "perdería el aforamiento y por tanto podría ser juzgada en cualquier lugar de España". "Lo que estamos pidiendo en definitiva es un poco de altura de miras y de política de Estado", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que el exministro Miguel Arias Cañete fue propuesto como candidato a comisario por el PP y el Partido Socialista votó en contra cuando "no tenía ninguna responsabilidad en ningún accidente con resultado de más de 200 muertos". "Simplemente no le parecía bien", ha apostillado.

Al ser preguntado si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a hacer más caso a Sánchez o al PP, Feijóo ha respondido: "La señora Von der Leyen ya es presidenta de la Comisión Europea, no tiene que hacerme caso ni a mí ni al señor Sánchez, entre otras cosas porque ella no tiene responsabilidad al efecto. Quien tiene responsabilidad es el Parlamento Europeo".

A su entender, lo "más importante" en todo esto es que "el Partido Popular Español va a ser coherente con sus propias convicciones y con sus propios principios". "Vamos a votar en contra de la señora Ribera hasta sus últimas consecuencias", ha concluido.