Feijóo ve un "fracaso" la huelga general y pide que se condene la agresión a dos militantes del PP en Barakaldo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva" que han convocado los sindicatos "contra la oposición", ya que, según ha dicho, ha sido "un acto camuflado de campaña electoral". Además, ha denunciado la agresión que han sufrido dos militantes del PP en Barakaldo (Vizcaya) y ha pedido a sindicatos y partidos que la condenen.

"Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad y en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha asegurado Feijóo en una entrevista en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha señalado que él ya les dijo que era un "error" esta huelga y que no la convocasen y ha añadido que tras el accidente de Urda (Toledo), con la muerte de 69 personas, trasladó de nuevo que no tenia "sentido" esa convocatoria, recordando que este martes se celebró un funeral de Estado.

"UN ERROR HISTÓRICO DE LOS SINDICATOS"

Feijóo ha señalado que se puede ir a una huelga por la pérdida de poder adquisitivo, con un Gobierno que "ha subido los impuestos más que nadie", por la situación de la vivienda que ha provocado el Ejecutivo de PSOE y Sumar, o por "la corrupción generalizada del Gobierno", pero no hacer una "huelga preventiva" contra la oposición.

"Este es un acto simulado de precampaña electoral y esto es un error histórico de los sindicatos", ha manifestado, para advertir al jefe del Ejecutivo de que el día 29 de noviembre "no hay huelga" y verán "qué opinan de verdad los españoles" en las urnas.

Ante los vídeos del Gobierno animando a secundar la huelga, Feijóo ha dicho que no lo entiende y ha recalcado que "la gente es mucho más inteligente de lo que algunos ciudadanos y políticos se creen".

"NI UN PASO ATRÁS ANTE LOS VIOLENTOS"

Además, Feijóo se ha referido a los episodios de violencia y disturbios que se han producido durante la jornada de huelga. En especial, se ha referido a la agresión sufrida en su sede de Barakaldo por dos jóvenes miembros de Nuevas Generaciones por parte de un grupo de encapuchados al grito de "fascistas".

"Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos", ha afirmado el presidente del PP en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, se ha dirigido a los promotores de la huelga general y a los que la han apoyado. "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho, para prometer de nuevo que el PP no va a dar "ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes". "Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás", ha insistido.

El PP de Vizcaya ha denunciado la agresión de sus dos afiliados.

Según ha informado el partido en un comunicado, los hechos han ocurrido alrededor de las 18.00 horas, cuando un grupo de individuos encapuchados ha arrojado un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede del PP, rompiéndola.

Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores les han propinado varios golpes y les han insultado, llamándoles, entre otras cosas, "fascistas". La Ertzaintza se ha trasladado de inmediato al lugar de la agresión y los dos jóvenes han presentado la correspondiente denuncia.