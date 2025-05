Feijóo ve "olor a podrido" en la política con Sánchez y pide apoyo para "el cambio" ante una "decadencia absoluta"

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que hay "olor a podrido" en la política española ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que ha convocado un Congreso nacional del PP el próximo mes de julio para "relanzar el cambio" en España con "ilusión".

"Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva", ha declarado Feijóo, quién se ha hecho eco de la información que publica 'El Confidencial' con un audio que, según este medio, desvelaría una operación del PSOE para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado esa "persecución a la Guardia Civil por parte del Gobierno". "En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha aseverado, para añadir que ese tipo de actuaciones evidencia que "algo" en España "está fracasando".

Feijóo ha asegurado que la situación política española en este momento "es una situación inédita", con la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada "en los juzgados a la plaza de Castilla". Además, ha criticado la actuación del PSOE extremeño "para salvar al hermano de Pedro Sánchez", criticando el "fraude electoral" con el líder de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras su aforamiento.

HABLA DE UNA "EMEREGENCIA NACIONAL"

"Hay un olor a podrido que impregna toda la política. Esto hemos de cortarlo", ha apostillado, para añadir que están ante "una emergencia nacional". Por eso, ha pedido apoyo al Partido Popular para que el presidente del Gobierno abandone La Moncloa.

En este contexto, ha asegurado que ha convocado un congreso nacional del PP en julio que busca ser un "punto de inflexión" y "un rearme moral" con el objetivo de "acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno" porque han de "generar una atmósfera de ilusión" en España y "volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra".

"Por tanto, vamos a hacer un Congreso para renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale, que no podemos vivir en una anomalía política como la que estamos viviendo", ha manifestado, para añadir que el país no puede tener un Gobierno "indecente".

