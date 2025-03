Feijóo ve a Sánchez "faltón, chulesco, desencajado y desorientado" y le aconseja "un kit de supervivencia"

"Es una máquina de empatía y de generar consenso en materia de pactos de Estado", espeta al jefe del Ejecutivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha estado "faltón, chulesco, desencajado y desorientado" en su comparecencia en el del Congreso y le ha aconsejado un "kit de supervivencia". Es más, ha señalado que el presidente del Gobierno ya solo tiene una mayoría para "bloquear la gobernabilidad".

Feijóo ha señalado que el debate sobre el gasto de Defensa celebrado en el Pleno de la Cámara Baja ha servido para evidenciar que "el plan de Sánchez" es "insultar al Partido Popular". Es más, le ha acusado de "no estar a la altura de su cargo, ni del momento histórico, ni de España" y de presidir un Gobierno "roto, débil y que ya no sirve a nadie, salvo para cobrar la nómina".

"Señor Sánchez, el que necesita un plan de supervivencia, el que necesita un kit de supervivencia es usted", ha espetado el jefe de la oposición al jefe del Ejecutivo, para recordarle que no cuenta con una mayoría de gobierno.

En este sentido, el líder del PP ha indicado que Sánchez "ya solo tiene una mayoría para seguir bloqueando la gobernabilidad de España". "Pero tarde o temprano volveremos a darle a España el gobierno que necesita", ha aseverado.

"NO CREO QUE HAYA GANADO USTED NINGÚN APOYO"

Ante las críticas de los socios del Gobierno, Feijóo ha ironizado con que Sánchez es "una máquina de empatía y de generar consenso en materia de pactos de Estado". "No creo que se haya ganado usted ningún apoyo", le ha dicho.

Según Feijóo, Sánchez "no tiene mayoría" ni consenso en el Gobierno sino que "es un presidente en precario". "Cuánto más arrogante se muestra, más al descubierto deja sus carencias", ha espetado al presidente del Gobierno.

El líder del PP ha asegurado que España "necesita presupuestos, un pacto de Estado de Defensa y un Gobierno fuerte capaz de generar seguridad en el interior y confianza en el exterior", pero ha recalcado que tienen "un presidente del Gobierno que ni siquiera tiene el apoyo de todo su Ejecutivo". "Usted preside tres cuartas partes del Ejecutivo", ha manifestado.

Una vez más, le ha exigido que convoque el Debate sobre el Estado de la Nación y ha dicho a Sánchez que "para estar aislados", el PP ha ganado 100 votaciones al Gobierno. "No está mal", ha exclamado Feijóo.

RECUERDA LA "OBLIGACIÓN" DE SÁNCHEZ DE PRESENTAR PGE

Después, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha vuelto a recordar a Sánchez su "obligación" de presentar unos Presupuestos Generales del Estado y le emplaza a convocar elecciones si no tiene la mayoría en el Congreso para aprobarlos. "No haga perder el tiempo a los españoles", ha afirmado.

Según Feijóo, el "problema" es que Sánchez "tiene miedo a la libertad, a la justicia y a la verdad" pero "también a sus socios y a la propia democracia". Por eso, le ha retado a demostrar que tiene una mayoría parlamentaria presentando en la Cámara Baja unas nuevas cuentas públicas.

"Si no tiene esa mayoría, deje que formen una nueva los españoles en las urnas. No arrastre a nuestro país a la decadencia, no debilite nuestra democracia y no se crea con el derecho de incumplir la Constitución toda la legislatura", ha finalizado.