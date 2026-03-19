Feijóo ve una "temeridad" la regularización de migrantes y avisa de un "efecto llamada" ante la crisis internacional

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un foro sectorial sobre conciliación, en el Palacio de Festivales, a 4 de junio de 2024, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves una "temeridad" la regularización de inmigrantes planteada por el Gobierno y ha alertado de que puede generar un "efecto llamada" que, según ha advertido, podría afectar al conjunto de la Unión Europea, en un contexto de tensiones internacionales.

"Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista. Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad", ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, previa al Consejo Europeo.

En este sentido, Feijóo ha calificado la decisión del Gobierno de "improvisada, desordenada e irresponsable", considerando que se sitúa "exactamente en dirección contraria" al enfoque que están impulsando los socios europeos. Además, ha resaltado que "según fuentes policiales", esa regularización "puede sobrepasar el millón de personas".

"Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones", ha subrayado, insistiendo en que un Estado miembro no puede adoptar decisiones unilaterales en un ámbito que, según denuncia, tendrá consecuencias en el conjunto del bloque.

DICE QUE LA UE PERCIBE QUE LA VA A AFECTAR ESA REGULARIZACIÓN

Así, ha asegurado que los socios están "percibiendo" que las regularizaciones "masivas" que está implementando el Gobierno de España "van a afectar a todos los países de la Unión Europea por la libre circulación de personas".

Según ha señalado, Europa está "trabajando" para "coordinar su política migratoria" y "reforzar sus fronteras" con el objetivo de lograr una "inmigración ordenada", mientras que España va "exactamente en el camino contrario" al poner en marcha esta medida, cuyo alcance y precisión también ha cuestionado.

"No sabemos tampoco de dónde vienen con exactitud, no sabemos cuáles son sus países de origen, sus países de tránsito y tampoco sabemos si tienen antecedentes penales", ha indicado Feijóo, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que actúe con "sensatez".

Es más, el líder del PP ha afirmado que Sánchez debería renunciar a esa regularización una vez que ha sido rechazada en el Congreso. "Si el Gobierno tuviera algún compromiso democrático, debería aceptar su derrota y parar inmediatamente la regularización masiva de inmigrantes irregulares", ha aseverado.

Este miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la moción consecuencia de interpelación urgente del PP que la que insta al Gobierno a renunciar "con carácter inmediato" a la regularización extraordinaria de migrantes. Contó con 176 votos a favor (Vox, Junts y UPN) y 172 en contra (PSOE y socios).