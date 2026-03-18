Feijóo se verá en Bruselas con Von der Leyen, Merz y el primer ministro de Chipre para tratar la crisis por Irán

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber (D), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (I), en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá reuniones bilaterales en Bruselas este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con los que tratará la crisis abierta por la guerra de Irán y su impacto en el precio de los carburantes y la energía.

Además, está previsto que el jefe de la oposición mantenga un encuentro con el primer ministro chipriota, Níkos Christodoulídis, al que trasladará su apoyo y solidaridad tras el ataque de un dron iraní contra una base británica en Chipre, según han indicado fuentes del PP.

El pasado 5 de marzo, Christodoulídis ya agradeció "profundamente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de España a su país tras el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a la isla para reforzar la seguridad europea ante los ataques de Irán.

Feijóo viaja a Bruselas para participar este jueves en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, en el que la situación en Oriente Próximo centrará buena parte de los debates.

Antes de esa cita, el líder del PP tiene en su agenda una intervención este miércoles en la Conferencia Global Synergy 2026 'Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global', organizada por el Centro Wilfried Martens, y la asistencia al acto de celebración del 50 aniversario del PPE junto a su presidente, Manfred Weber, y la secretaria general de la organización y eurodiputada 'popular', Dolors Montserrat.

'GÉNOVA' DENUNCIA LA "SOLEDAD" DE SÁNCHEZ

Fuentes del PP han señalado que Sánchez acude al Consejo Europeo "en mayor soledad que nunca y erosionando la imagen internacional de España" mientras que Feijóo aprovechará su estancia en Bruselas para mantener encuentros con Merz, Von der Leyen, el presidente chipriota, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, o el líder del partido Kataeb libanés, Samy Gemayel.

El presidente del Partido Popular subrayará en esas reuniones que España es "mucho más que su Gobierno" y hará valer que existe "una alternativa sólida también en política exterior", han añadido las mismas fuentes.

El líder del PP advertirá ante sus colegas del PPE que otros países europeos han tomado medidas y ya se paga menos por el combustible, pero eso no ha ocurrido en España. Los 'populares' llevan días denunciando que el Gobierno esté "haciendo caja" con el alza de los combustibles por la guerra de Irán y siga sin actuar.

El propio Feijóo se lo echó en cara a Sánchez este mismo miércoles en el Pleno del Congreso, donde aseguró que "cada día que pasa sin aprobar ayudas es un día más" que el Gobierno "se aprovecha de la guerra, un día que el Gobierno recauda más y los españoles tienen menos". "No tiene prisa, pero los transportistas, los agricultores, los pescadores, la industria, las familias, sí", apostilló.

Fuentes del PP han avanzado que Feijóo explicará a sus colegas del PPE las medidas que plantea el PP y que pondría en marcha si estuviera gobernando en España: rebajar el IRPF para revalorizar los salarios, eliminar el impuesto de generación eléctrica, bajar temporalmente el IVA de la gasolina, el gasóleo y el gasóleo agrícola, así como el de electricidad al 10%. También defiende ayudas a las empresas electrointensivas y la bonificación del 11% del precio del litro del combustible de automoción y agrario.

Se trata de propuestas que el PP ya envió a Moncloa hace una semana. "Por una vez haga lo correcto y copie las medidas que el PP presentó hace dos semanas", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

EL PP, SIN INFORMACIÓN DE QUÉ APROBARÁ EL GOBIERNO EL VIERNES

El presidente del Gobierno --que comparecerá la próxima semana ante el Pleno del Congreso para explicar la posición de España sobre Irán-- ha convocado este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos derivados del conflicto en Irán.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado que ese decreto no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara. "Incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha dicho, al ser preguntada incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.

Los 'populares' se han quejado de que en plena crisis por la guerra de Irán no haya habido ningún tipo de comunicación ni información por parte del Ejecutivo, salvo la llamada que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realizó hace una semana a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dentro de la ronda de contactos del Gobierno para pedir a los grupos que le remitan sus propuestas.

Por lo pronto, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar allí una moción en la que pide al Ejecutivo una rebaja inmediata de la factura eléctrica y energética del consumidor final, con medidas para la fijación de precios del recibo de la luz en base a una fiscalidad eficiente, con medidas de reducción de impuestos y de cargos regulatorios.

"No se puede enarbolar con una mano la pancarta del 'No a la guerra' y con la otra recaudar más por la guerra", han asegurado fuentes 'populares', que han insistido en que Feijóo retratará en Bruselas la forma de actuar de un Gobierno que sigue "haciendo caja" con el alza de los combustibles.