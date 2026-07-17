Feijóo verá en la madrileña plaza de Colón la final España-Argentina y Borja Sémper viajará a Nueva York

Feijóo felicita a España tras vencer a Francia en la semifinal del Mundial: "Le deseo lo que se merece: ganar" - PP

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, verá en la madrileña Plaza de Colón la final del Mundial 2026 que enfrentará este domingo a la selección española y argentina, mientras que el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura de Deporte del PP, Borja Sémper, viajará a Nueva York, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo, que vio el pasado martes la semifinal del Mundial entre España y Francia en la terraza de un bar del distrito madrileño de Chamberí junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, optará el domingo por seguir el partido de la final en la Plaza de Colón. Ya siguió en este mismo lugar la final de la Eurocopa de 2024, que ganó España.

Fuentes de su equipo han indicado que "hay momentos que son para compartir con todos los españoles y este es uno de ellos". Así, ha añadido que el presidente del PP "sufrirá o disfrutará junto a la gente a la que representa".

Feijóo valoró la posibilidad de ir a Nueva York a acompañar al equipo --que disputa la final en el MetLife Stadium-- pero finalmente "ha preferido compartir la experiencia con decenas de miles de personas", han indicado las mismas fuentes.

En lugar de Feijóo, será el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte de la formación, Borja Sémper, el que se desplazará a Nueva York para apoyar a la selección española, han señalado fuentes del Partido Popular.