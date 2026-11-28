Archivo - (D-I) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Ceuta en la mañana de este sábado como muestra de "apoyo y solidaridad" a la población de la ciudad autónoma, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

De esta forma, cumplirá un "compromiso personal" adquirido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según informan fuentes del PP, que señalan que esta es la sexta visita del candidato a la presidencia del Gobierno desde finales de junio.

Feijóo no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos y pasará allí parte de la jornada de reflexión como "muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí", comparten las fuentes.

Posteriormente, por la tarde, pasará tiempo con su pareja y con su hijo, añaden.

Feijóo cerró este viernes su campaña en Sevilla, donde pidió a los votantes de izquierdas que apoyen al Partido Popular en las elecciones generales de este domingo para "cambiar" España, ya que entiende que es "necesario" un Gobierno "limpio" y que "funcione".