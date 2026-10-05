Feijóo: "La vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno y tiene que ser el éxito del siguiente"

1123023.1.260.149.20261005140744 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado anualmente por el Instituto de la Empres - Eduardo Parra - Europa Press

Asegura que hay otros indicadores "muy preocupantes" como la pérdida de poder adquisitivo o la pobreza infantil MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la vivienda ha sido "el gran fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez después de ocho años en el Palacio de la Moncloa y ha indicado que tiene que ser el "éxito" del siguiente Ejecutivo.

En su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Madrid, Feijóo ha señalado que si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre hay "muchos indicadores negativos" que hay que "revertir", empezando por el de la vivienda.

"A mí el primer indicador que me preocupa es el indicador del número de viviendas. Dice el Banco de España actual que estamos en un déficit entre 750.000 y un millón de viviendas", ha manifestado el jefe de la oposición.

Feijóo ha realizado este análisis justo cuando el Gobierno se plantea aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de que se tumbaran el pasado viernes en el Congreso y su rechazo haya provocado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

LOS JÓVENES ESPAÑOLES, LOS QUE MÁS TARDE SE EMANCIPAN DE LA UE

Feijóo ha señalado que los jóvenes españoles son los que "más tarde se emancipan en la Unión Europea", "por encima de los 30 años" cuando la medida en la UE es "26 años". "La gente con mi edad, cuando teníamos 35, uno de cada tres, teníamos posibilidad de firmar una hipoteca. Hoy, la mitad", ha dicho.

A renglón seguido, ha mostrado datos para comparar el número de viviendas que se han hecho en España desde 1981 al año 2023. "En el año 81 con Adolfo Suárez se hacían 200.000 viviendas. En la época del 2000 a 2008 se hicieron cuatro millones de viviendas y los años peores de la democracia española en el número de viviendas nuevas han sido entre el año 2019 y el año 2023", ha enfatizado, para añadir que no podía ofrecer datos posteriores porque aún no estaban cerrados.

En este punto, ha indicado que se necesitan "un millón de viviendas" en España y ha agregado que si construyen en torno a 250.000 viviendas cada año, se creará "entre 500 y 600.000 puestos de trabajo" y se "activará la economía de verdad".

"Vamos a crecer de verdad, no de forma insana, no mediante anabolizantes, no mediante deuda pública, no mediante gasto público, sino mediante inversión, creando riqueza", ha explicado el líder del PP.

Feijóo ha defendido algunas de las propuestas del PP en materia de vivienda como una nueva Ley del Suelo para "buscar todo el suelo disponible" y una Ley Antiokupación como las que el Grupo Popular aprobó en el Congreso, ambas "paradas" en el Congreso. También ha apostado por rebajas fiscales para los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda.

"La vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno, y la vivienda tiene que ser el éxito del Gobierno siguiente", ha proclamado ante los empresarios que asisten a este foro, que le han recibido con un aplauso tanto a la entrada como a la salida.

OTROS INDICADORES "MUY PREOCUPANTES"

Feijóo ha aludido a otros indicadores "muy preocupantes" en España como la pérdida de poder adquisitivo o la pobreza infantil. "¿Cómo es posible que uno de los países con menor natalidad de Europa tenga el mayor porcentaje de pobreza infantil de la Unión Europea?", se ha preguntado.

El líder del PP ha indicado que los salarios netos "se han reducido un 2%" y, sin embargo, hay un incremento de la presión fiscal porque "un español paga de media hoy unos 3.800 euros más al año de lo que pagaba en el año 2018". "Por tanto, problemas hay muchos", ha concluido.