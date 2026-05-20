Feijóo: "Voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno cuando crea que ha llegado el momento"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que España está "gobernada por corruptos" como ha espetado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y está decidido a hacer lo posible para que haya un cambio en el Gobierno cuando llegue el momento oportuno.

"Voy a cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno cuando crea que ha llegado el momento", ha asegurado Feijóo en una conversación informal con periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.

Poco antes, en la sesión de control al Gobierno, el propio Feijóo ha pedido la salida de Sánchez del Palacio de la Moncloa para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno, ya que, según le ha dicho, su Gobierno "roba a manos llenas". "España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto", ha prometido.

"NADA" PODRÍA HABERSE COMETIDO "SIN LA COLABORACIÓN" DEL GOBIERNO

De hecho, tanto Feijóo como otros cargos del PP han subrayado este miércoles en el Congreso que "nada de lo que se le imputa a Zapatero" podría haberse cometido "sin la colaboración" del Gobierno de Sánchez.

"La organización criminal que se investiga es la de Zapatero, es la de Sánchez, es la del PSOE y es la del gobierno de España", ha afirmado rotundo el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

En las filas del PP coinciden en que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra es una decisión judicial de una "gravedad extrema", porque le convierte en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. "Este hito desborda el vaso", reconocen en privado.

EL PP DESECHA POR AHORA LA MOCIÓN DE CENSURA QUE PIDE VOX

Sin embargo, los 'populares' descartan por ahora la moción de censura que este martes volvió a pedir el presidente de Vox, Santiago Abascal. Como subrayó públicamente la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, una moción está "condenada al fracaso" porque no tienen "los números" para que prospere.

"Nos faltan cuatro votos --para una moción de censura--. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar", afirmó este martes Muñoz, quien puso el foco en los socios del PSOE porque "todo el que va pegado a Sánchez va desapareciendo".

De hecho, fuentes del PP consultadas por Europa Press creen que más adelante podría haber cambio en los socios del PSOE si se van produciendo decisiones procesales de calado. Por lo pronto, hay una cita importante el próximo 2 de junio, día en que el juez José Luis Calama ha citado a Zapatero como investigado.

Si se producen esas decisiones judiciales, el PP de Feijóo tendrá que valorar entonces si está dispuesto a explorar una posible moción de censura para desbancar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Por el momento, fuentes de 'Génova' sostiene que quieren ver la evolución del caso que afecta a Zapatero antes de tomar cualquier decisión.