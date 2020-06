Felipe González lamenta cuando el Consejo de Ministros se parece "al camarote de los hermanos Marx"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha admitido este jueves que sufre por la "tensión" que "algunas veces" evidencian los miembros del Gobierno de coalición, cuando entran en una dinámica de discusión que "se parece mucho al camarote de los hermanos Marx".

"A veces sufro de esta dinámica en la que entramos que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo uno dice 'y yo dos huevos duros más'. Eso no me gusta", ha reconocido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum vía telemática, preguntado por las disfunciones entre los dos socios de la coalición, PSOE y Podemos, en el plano económico, ámbito donde las propuestas de los morados, ha dicho, "no son precisas".

González ha recordado también la necesidad de "respetar las decisiones del Consejo de Ministros" que "son colegiadas" y sus debates "secretos". "Sólo son públicos los acuerdos", ha dicho.

Ha expresado asimismo su preocupación por que "se legisle abundantemente por decreto ley". Para preservar el funcionamiento del estado de derecho en el futuro, es partidario de que decaigan todas las decisiones adoptadas bajo el paraguas del decreto del estado de alarma, y, las que deban permanecer, que sigan el trámite ordinario parlamentario.